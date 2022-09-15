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    Ağustos ayı bütçe dengesi açıklandı

    Merkezi yönetim bütçesi, ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 11:52
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    Ağustos ayı bütçe dengesi açıklandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayı bütçe dengesini açıkladı.

    Merkezi bütçe ağustosta fazla verdi

    Merkezi yönetim bütçesi gelirleri ağustosta 305 milyar 930 milyon lira, bütçe giderleri 302 milyar 343 milyon lira oldu.

    Bütçe, ağustosta 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi.

    8 ayda bütçe fazlası 33,1 milyar lira

    Ocak-ağustos döneminde bütçe fazlası 33 milyar 127 milyon lira oldu.

    Ağustos ayı bütçe dengesi açıklandı #1

    Ağustos ayı bütçe dengesi açıklandı #2


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