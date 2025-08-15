Ağustos ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Ağustos ayına yönelik 1 milyar 417 milyon lira tutarındaki Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, çocuklara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerini çeşitlendirdiklerini belirtildi.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunun altını çizilen açıklamada, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayret gösterimdiği vurguladı.

DESTEK ORTALAMA 8 BİN 198 LİRAYA ÇIKTI

Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 8 bin 198 liraya yükseldiğini açıklandı.