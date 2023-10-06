Ağustosta 19 bin tonun üzerinde fındık satıldı Fındık üretimi ülke ekonomisinde önemli rol oynarken, satış rakamları da takip ediliyor. Ticaret borsalarında ağustos ayında satılan fındık miktarı aktarıldı.

AA

Satılan fındık miktarı için Giresun Ticaret Borsası'ndan açıklama yapıldı.

Giresun Ticaret Borsası'ndan verilen bilgiye göre, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemleri bildirildi

Buna göre, bu yıl ağustos ayında borsalarda toplamda 19 bin 496 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 4 bin 516 tonla Sakarya'da

Ticaret borsalarında Ağustos 2023 döneminde 19 bin tonu aşkın fındık işlem görürken, en fazla işlem 4 bin 516 tonla Sakarya'da yapıldı.

Düzce/Bolu ikinci sırada

Bu kenti 3 bin 841 tonla Düzce/Bolu ve 3 bin 566 tonla Ordu izledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)