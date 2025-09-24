Ağustosta ham çelik üretimi dünyada 145,3 milyon tona çıktı

Ham çelik üretimi, imalat sanayi faaliyetlerini göstermesi açısından ilgi ile takip ediliyor.

Bu aşamada Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ağustos ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi Ağustos 2025'te, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,3 artarak 145,3 milyon tona yükseldi.

ÇİN’DE ÜRETİM AZALDI

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 0,7 azalarak 77,4 milyon tona ve Japonya'nın üretimi yüzde 3,4 azalarak 6,6 milyon tona indi.

ALMANYA'DA DÜŞTÜ ABD'DE ARTTI

Yine aynı dönemde Almanya'nın üretimi yüzde 10,5 düşerek 2,6 milyon tona gerilerken ABD'nin üretimi yüzde 3,2 artarak 7,2 milyon tona ulaştı.

TÜRKİYE’DE ARTIŞ YÜZDE 7,9 OLDU

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ağustosta, yıllık bazda yüzde 7,9 artarak 3,4 milyon tona yükseldi.

BREZİLYA VE RUSYA’DA GERİLEDİ

Ağustosta Brezilya'nın ham çelik üretimi yüzde 4,6 gerileyerek 2,9 milyon tona indi. Rusya’da üretimin yüzde 4,6 azalışla 5,5 milyon tona geriledi.

İRAN VE HİNDİSTAN’DA HIZLI ARTIŞ YAŞANDI

Söz konusu dönemde, Hindistan'ın üretimi yüzde 13,2 artarak 14,1 milyon tona ve İran'ın üretimi ise yüzde 17,9 yükselerek 1,6 milyona ulaştı.

8 AYLIK DÖNEMDE AZALMA YAŞANDI

Küresel ham çelik üretimi bu yılın ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalarak 1 milyar 230 milyon tona düştü.