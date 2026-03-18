Çarşamba’da tarıma 8 milyon TL destek

Hayvancılık alanında üreticilere yönelik destekleme ödemeleri kapsamında, Samsun’un Çarşamba ilçesinde 2025 yılında 700 bin TL verildi. Bu ödemeler, doğan hayvanlar ve mevcut hayvan varlığı üzerinden yapılarak üreticilere katkı sağladı.

ÇİFTÇİLERE ALAN BAZLI DESTEKLER

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere, arazi büyüklüğüne göre alan bazlı destek ödemeleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda yaklaşık 50 bin TL ödeme yapıldı.

Ayrıca, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile özellikle genç ve kadın girişimcilere 7 milyon TL hibe sağlandı. Hibe programından yararlanmak isteyenler 2026 başvurularını kurumun internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

ALTERNATİF ÜRETİME TEŞVİK: SERA NAYLONU DESTEĞİ

İlçede alternatif üretim yöntemlerini teşvik etmek amacıyla yürütülen projeler kapsamında 54 üreticiye sera naylonu desteği sağlandı. Destekler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile üreticilerin ortak katkısıyla temin edildi.

ÇKSGÜNCELLEME UYARISI

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün bilgisi güncelleme süresiyle ilgili üreticilere uyarıda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, üreticilerin 15 Mart – 15 Nisan 2026 tarihleri arasında kayıtlı tarım arazilerine ait üretim bilgilerini güncellemeleri gerektiği belirtildi. Güncelleme işlemleri e-Devlet Kapısı, il ve ilçe tarım müdürlükleri veya yetki devri yapılan illerdeki ziraat odaları aracılığıyla yapılabilecek. Yetkililer, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihlerde işlemleri tamamlamalarını tavsiye etti.