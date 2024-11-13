Ahmet Davutoğlu'ndan asgari ücret önerisi

DHA

Partililerden asgari ücrete yönelik değerlendirmeler gelmeye devam ediyor...

Bu kapsamda, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Saadet ve Gelecek partilerinin ortak grup toplantısında konuştu.

Türkiye'de çalışanların yarısından fazlasının asgari ücret ile geçindiğini belirten Davutoğlu, asgari ücretin net 33 bin lira olması gerektiğini bildirdi.

"NET ASGARİ ÜCRET 33 BİN LİRA OLACAK"

Ahmet Davutoğlu'nun konuşmaları şöyle:

Bakın bizim getirdiğimiz teklif şu; net asgari ücret 33 bin lira olacak, brütü 39 bin liraya çıkıyor. Burada asgari ücretin işverene maliyeti 43 bine kadar çıkıyor. Bu, tehlikeli çünkü çok yüksek. İstihdamın sağlanması halinde ayrıca, SSK primi, işveren hissesinden yüzde 5,5 indirim yapın. Böylece küçük esnafın asgari ücret ile çalıştırılması halinde zarar etmesinin önüne geçin.

"'EFENDİM ENFLASYON FIRLAR, YÜKSELİR' DEDİLER"

Tarih 1 Ocak 2016, benim önüme asgari ücret rakamları geldi. O zaman asgari ücret 1000 liraydı, enflasyon ise yüzde 6'ydı. Yüzde 30 zam yaparak, bin 300 lira yapacağımızı söyledim. O zaman da herkes şaşırdı, 'Efendim enflasyon fırlar, yükselir' dediler. Tedbirini alacağımızı söyledim. Enflasyonun yüzde 6 olduğu bir dönemde biz yüzde 30, 5 misli zam yaptık.

"ÇÜNKÜ İSRAF ETMİYORDUK, YOLSUZLUK YAPMIYORDUK"

Aynen rahmetli hocamızın verdiği zamma bazılarının güldüğü gibi, ne oldu biliyor musunuz? Aynı anda hem işsizlik sigortasından hem de devletin imkanlarından bu işverenin üzerine gelen yükü yüzde 50 yüzde 50 paylaştırdık. Neden böyle yaptık; çünkü israf etmiyorduk, yolsuzluk yapmıyorduk. Devletin hazinesini 3-5 adama peşkeş çekmiyorduk.

"TİCARET GEMİLERİNE KARŞI 3 MAYMUNU OYNADILAR"

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ise İsrail'in 403 gün boyunca Gazze'deki saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti ve soykırıma rağmen pek çok ülkenin İsrail'in yanında durduğuna dikkat çekti.

Türkiye ile İsrail arasında ticaretin devam ettiğini öne süren Arıkan, devamında şu açıklamalarda bulundu: