Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden 2 bin 914 genç başvurdu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak deprem bölgesinde uygulanmaya başlayan Aile ve Gençlik Fonu’na başvurularda son durumu aktardı..

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Türkiye'de gençlere evlenirken özellikle beyaz eşyalarının alınmasında büyük destek sağlayacak Aile ve Gençlik Fonu kuruldu.

Uygulama ilk olarak Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da evlenecek olan gençleri kapsadı.

150 bin lira faizsiz kredi

Buna göre, 2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödenecek 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi olanağına ilk başvurular, 15 Şubat'ta başladı..

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvurularda son durumu değerlendirdi..

2 bin 914 genç başvurdu

Şu ana dek toplamda 2 bin 914 gencin başvurduğunu belirten Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

15 Şubat itibarıyla ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını almaya başladık.



Şu ana kadar gençlerimizin yoğun bir ilgisi söz konusu. Bu sabah itibarıyla 2 bin 914 çift başvurmuş durumda.

Başvuru şartları

Fondan faydalanmak isteyen gençlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor.

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor.

Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması ve evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.

Başvuru nereden yapılıyor

Başvurular, bugünden itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "aile.gov.tr" internet sitesinden alınmaya başlıyor.