Aile ve Gençlik Fonu'na toplam 142 bin 539 çift başvurdu

Aile ve Gençlik Fonu'nu genişletme konusunda yeni bir değerlendirme yapılması hususunda çalışmalar sürdürülüyor.

Aile Yılı'nda aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor.

Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 142 bin 539 çift başvurdu.

2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılında kapsamlı çalışmaların da hayata geçirileceği duyuruldu.

2 YILI GERİ ÖDEMESİZ, 48 AY VADELİ FAİZSİZ 150 BİN LİRA KREDİ DESTEĞİ

Aile ve Gençlik Fonu'yla birlikte 81 ildeki gençlerin yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam ediliyor. Başvurusu onaylanan çiftlere 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunuluyor.

Aynı zamanda çiftlere evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriliyor.

142 BİN 539 ÇİFT BAŞVURDU

Bu çerçevede Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 142 bin 539 çift başvurdu.

96 BİN 272 ÇİFT EVLİLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİNDEN YARARLANDI

Başvuruları onaylanan 96 bin 272 çift, evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı.

DOĞUM YARDIMLARI 31 TEMMUZ'DA YATIRILACAK

Doğum Destek Sistemi'ne başvurulara ilişkin de doğum yardımı miktarının güncellendi ve geliştirildiği beyan deldi.

1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için yeni destek modeline geçildi.

Bu kapsamda ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek sağlanıyor.

Doğum Yardımları kapsamında bugüne kadar 220 bin 268 annenin hesabına toplam 1 milyar 750 milyon lira ödeme yapıldı.

Doğum yardımının bu ayki ödemesini ise 31 Temmuz'da annelerin hesaplarına yatırılacak.