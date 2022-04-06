AK Parti'de 20 kalem ürün fiyatının yıl sonuna kadar sabitlenmesi önerildi

AK Parti genel merkezinde toplanan MKYK, KDV indirimi sonrası marketlerin denetlenmesi ve 20 kalem ürün fiyatının sene sonuna kadar sabit tutulması önerisinde bulundu.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde toplandı.

Kurulda ele alınan önemli konulardan biri ise hayat pahalılığı olurken, kurmaylar çeşitli önerilerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel olarak KDV indirimleri konusunda talimatlarda bulundu.

Zincir marketlerin denetlemeye tabi tutulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, KDV indirimlerinin sonuçlarının takip edilip rapor tutulması talimatını verdi.

Temel tüketim ürünlerinde gidilen KDV indiriminde fiyatların etiketlere yansımadığı eleştirilirken, dar gelirli ailelerin durumlarına çare düşünüldü.

"20-25 TEMEL TÜKETİM ÜRÜNÜ FİYATLARI YIL SONUNA KADAR SABİT KALSIN"

Bunun sonucunda vatandaşa ağır gelen belli başlı tüketim ürünleri tespit edilerek, "20-25 adet temel tüketim kalemi belirlensin ve bunların fiyatı yıl sonuna kadar sabitlensin" önerisi sunuldu.

UN, ŞEKER, YAĞ, ÇOCUK BEZİ..

Maddelerin üretim maliyetinde artış saptandığı halde ise üreticiyi destekleme çalışmalarının devreye girmesi konuşuldu.

Önerilerin hayata geçmesi durumunda; un, toz şeker sıvı yağ, çocuk bezi, temizlik ürünleri fiyatının, yıl sonuna kadar sabit tutulması bekleniyor.