AK Parti'den geçim sıkıntısı anketi

2023 seçimleri öncesi nabız yoklamaya devam eden AK Parti'de bu kez ekonomi ağırlıklı anketler yapılarak vatandaşın geçim sıkıntısı dinlenerek çözümler üretilecek.

2023 seçimleri için kapsamlı bir çalışma başlatan AK Parti, sürekli anketler uygulamaları yapıyor. Ancak önümüzdeki ay farklı bir metot izlenecek.

EKONOMİK SIKINTILAR DİNLENECEK

AK Parti, yeni anket metodu ile vatandaşın ayağına gidecek, ekonomik sıkıntıları dinleyip doğru ve net çözümler üretecek.

RASTGELE KATILIMCI YÖNTEMİ

5 bin kişi ile görüşülecek anket hakkında bilgi veren parti kurmayları, "Hangi eve gidilip soruların kime sorulacağını ne biz bileceğiz ne de anketör. Anketör evde, o güne doğum tarihi en yakın olan aile bireyiyle görüşecek" dedi. Yeni anket metodu ile daha doğru ve güvenli sonuçlara ulaşılabilecek.

SON ANKETTE EN BÜYÜK SORUN EKONOMİ

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre; AK Parti kısa süre önce de 2 bin kişi ile yaptığı ankette, "En önemli sorun nedir?" sorusunun yanıtını aradı. Katılımcıların yüzde 60'ı işsizlik, gıda enflasyonu ve hayat pahalılığı gibi konulara vurgu yaptı. Terör ve eğitimden şikayet edenler ise çok azken, katılımcılar ekonomik krizi yine iktidarın çözeceğini düşünüyor.