Akaryakıta dev bir zam daha: Motorinin litresi 85 lirayı aştı

Orta Doğu'daki savaş, küresel piyasaları sarsmaya devam ediyor.

ABD, İran ve İsrail arasında devam eden saldırılar brent petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Brent petrolün varil fiyatı enerji altyapılarını hedef alan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin etkisiyle pozitif seyir izliyor.

Yükselen petrol fiyatları akaryakıtta zam dalgalarını tetikliyor.

MOTORİNE 7,80 LİRA, BENZİNE 60 KURUŞ ZAM

8 Nisan Çarşamba günü itibarıyla geçerli olacak şekilde motorinin litresine 7,80 lira, benzinin litresine 60 kuruş zam uygulandı.

Benzinin litre fiyatına yapılacak artışın bir kısmı eşel mobil sistemiyle birlikte ÖTV'den karşılanırken motorinde ÖTV sıfırlandığı için artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

LİTRESİ 85 LİRAYI AŞTI

Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 85,29 liraya, Ankara'da 86,42 liraya, İzmir'de 86,70 liraya kadar, benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 63,25 liraya, Ankara'da 64,22 liraya, İzmir'de 64,50 liraya kadar yükseldi.