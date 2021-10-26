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    Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek

    Akaryakıtta devletin devreye girerek fiyatı tüketici lehine tekrar belirlediği eşel mobil sisteminin devam edeceği bugün yayınlanan resmi Gazete'deki kararla netleşti.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 09:08
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    Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek

    2022 Cumhurbaşkanlığı yıllık programı Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayınlanan programda 2022'deki ekonomi hedeflerinin yanı sıra 2022 yılında para politikasının temel amacının finansal istikrarı gözeterek fiyat istikrarını sağlamak olduğu belirtildi.

    AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİ SÜRECEK

    Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edeceğinin vurgulandığı programda fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacağı kararı yansıdı.

    Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek #1

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