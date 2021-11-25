Akaryakıtta zam bekleniyor

Bu geceden itibaren pompaya yansıyacak şekilde; benzin, motorin ve LPG'ye yeni zam yapılacağı belirtildi.

Döviz kurlarındaki rekor seviyelerin ardından akaryakıta da peş peşe zam geliyor.

Akaryakıtta dün açıklanan kararla 25 Kasım gecesi itibariyle geçerli olmak üzere tarihi bir artış yaşandı.

Böylelikle benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, LPG'ye 65 kuruş zam yapıldı.

İKİNCİ ZAM YOLDA

Bu sabah saatlerinde alınan bilgiye göre ise fiyatlara ikinci bir zam daha bekleniyor.

BENZİN-MOTORİN-LPG

26 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzinde 46 kuruş, motorinde 43 kuruş ve LPG otogazda 25 kuruş artış ihtimaller arasında.

3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ FİYATLAR

Zammın gerçekleşmesi halinde İstanbul'da ortalama benzin fiyatı 10,15 lira, motorin fiyatı 10,20 lira ve LPG otogaz fiyatı ise 8,25 lira olacak.

Ankara'da ise ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10.02 lira olacak.

İzmir'de de ortalama fiyat 9,76 liradan 10,01 liraya yükselecek.