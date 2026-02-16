Akbank’tan IFC’ye 4,4 milyar TL’lik İTMK ihracı

Akbank, Uluslararası Finans Kuruluşu’na (IFC) 5 yıl vadeli ve toplamda 4,4 milyar Türk Lirası tutarında ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) ihracı gerçekleştirdi.

Sağlanan kaynak, kadın sahipliğindeki konut kredilerinin, yeşil konut kredilerinin ve depremden etkilenen şehirlerdeki konut kredilerinin finansmanı için kullanılacak.

İhraç, IFC’nin 2017’den bu yana Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk İTMK yatırımı olma özelliği taşıyor. Türkiye’de ilk İTMK işlemini gerçekleştiren Akbank ise bu kıymet cinsinden altıncı ihracını tamamladı. Ayrıca söz konusu işlem, Akbank ile IFC’nin yaptığı ikinci tahvil ihracı oldu.

Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’de farklı sektörlere sağladığı güçlü destekle önemli bir yatırımcı konumundaki IFC ile bu işlemi hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Akbank olarak 2015 yılında yaptığımız ipotek teminatlı menkul kıymet işlemi ile Türkiye’de bu cinsten yapılan ilk ihraç ile öncü olmuş, 2025 yılında Türkiye’de 6 yıl aradan sonra yapılan ilk İTMK ihracı ile piyasayı yeniden açmıştık. Bugün de Türk Lirası cinsinden uzun vadeli bir işlemle Türk Lirası ihraç piyasasının gelişimine katkı sağlarken, Türk Lirasına yönelik uluslararası güvenin güçlenmesine destek vermekten gurur duyuyoruz.” dedi.

"TÜRKİYE’DE KONUT FİNANSMANI PİYASASININ DAYANIKLILIĞINI ARTIRIYOR"

IFC Orta Doğu ve Orta Asya Finansal Kurumlar Grubu Bölge Direktörü Momina Aijazuddin ise, “Bu yatırım, ev sahibi olmak isteyen kadınlardan deprem bölgelerinde hayatını yeniden kurmaya çalışan ailelere kadar geniş bir kesimin uzun vadeli ve yerel para birimiyle finansmana erişimini güçlendiren önemli bir adım. Aynı zamanda Türkiye’de konut finansmanı piyasasının dayanıklılığını artırarak daha sürdürülebilir ve kalıcı bir finansman yapısının oluşmasına katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.