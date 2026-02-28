Akıllı sayaç dönüşümü 1 Mart’ta! 50 milyondan fazla aboneyi kapsıyor

Türkiye, enerji kullanımını ve verimliliğini optimize etmek amacıyla geliştirdiği Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) ile enerji sektöründe dijitalleşme süreci (1 Mart) yarın başlıyor.

Yazılım, donanım ve iletişim altyapısıyla elektrik dağıtım sistemindeki verilerin entegre şekilde yönetilmesini sağlayacak MASS projesi, akıllı şebeke dönüşümü için ölçüm sistemlerinin uçtan uca, akıllı bir yapıda tanımlanmasını amaçlıyor.

SİSTEM KADEMELİ UYGULANACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda elektrik dağıtım şirketlerince uygulanacak sistem, Türkiye genelinde kademeli olarak hayata geçiriliyor.

EPDK'den edindiği bilgilere göre, mevcut geleneksel sayaçların akıllı sayaçlara dönüştürülmesine yönelik planlamada kaynakların verimli kullanılması esas alınıyor. En düşük maliyetle en fazla sayacın dönüşümünü sağlamak amacıyla önceliklendirme yapılıyor.

ÖNCELİKLE GRUPLAR

Bu kapsamda 10 yıllık periyodik muayene süresi dolan ve yıllık tüketimi 10 megavatsaat ve üzerinde olan sayaçlar ile sayaç panosunda 4 adet ve üzeri sayaç bulunan noktalar dönüşüm sürecinde öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

İLK KEZ KULLANIMA SUNULAN BİNALARDA

Benzer şekilde ilk defa kullanıma sunulan binalarda, sayaç panosunda 4 adet ve üzeri sayaç bulunması durumunda tesis edilen tüm sayaçların akıllı sayaç olması zorunlu tutuluyor.

Ayrıca dağıtım şebekesinin izlenmesine yönelik Usul ve Esaslar ile belirlenen noktalardaki sayaçların da akıllı sayaçlarla değiştirilmesi öngörülüyor. Bu sayede kesintilerin ve şebeke gerilim kalitesinin daha etkin biçimde izlenmesi amaçlanıyor.

DEĞİŞİMLER, ELEKTRİK DAĞITIM ŞERKETLERİNCE YAPILACAK

Mevcut sayaçların akıllı sayaçlarla değiştirilmesine ilişkin iş ve işlemler ise elektrik dağıtım şirketlerince gerçekleştiriliyor.