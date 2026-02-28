İsrail-İran karşılıklı operasyonlarının isimlerini duyurdu

İsrail, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi ve “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” belirtti.

Bu gelişmelerin akabinde de İsrail'in İran'a başlattığı operasyona verdiği isim gündeme geldi.

İSRAİL İSMİ DUYURDU: ASLANIN KÜKREYİŞİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başlatılan operasyonun adını duyurdu.

Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, operasyona Kükreyen Aslan ismini verdiklerini söyledi.

"Kısa süre önce İsrail ve ABD, İran’daki terör rejiminin oluşturduğu varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak için operasyon başlattı." diyen Netanyahu, devam eden açıklamasında şöyle konuştu;

"TRUMP'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Tarihi liderliği için dostumuz Başkan Donald Trump’a teşekkür ediyorum. Ayetullah rejimi, 47 yıldır ‘İsrail’e ölüm, Amerika’ya ölüm’ çağrıları yapıyor.

Kan döktü, Amerikalıları öldürdü ve kendi halkını katletti. Bu rejimin nükleer silah edinmesine ve insanlığı tehdit etmesine izin verilemez.

"SABIR VE METANET GÖSTERECEĞİZ"

Ortak adımımız, cesur İran halkının kaderini kendi eline almasının zeminini hazırlayacak. İran halkının tüm kesimlerini Farslar, Kürtler, Azerbaycanlılar, Beluçlar ve Ahvazlılar, zorbalık zincirini kırmaya ve özgür, barış arayan bir İran kurmaya çağırıyorum.

İsrail vatandaşlarından İç Cephe Komutanlığı’nın talimatlarına uymalarını istiyorum. ‘Kükreyen Aslan’ operasyonu süresince sabır ve metanet göstereceğiz.

Birlikte duracağız, birlikte savaşacağız ve İsrail’in sonsuzluğunu birlikte güvence altına alacağız."

İRAN İSMİ DUYURDU: HAYBER'İN FETHİ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme saldırılara başladıklarını açıkladı.

İran, söz konusu operasyonu ise "Hayber'in Fethi" ismi ile duyurdu.