İsrail: İran'dan füzeler atılmaya başlandı

ABD ile İran arasındaki gerilim, müzakereler ile çözülmeye çalışıldı.

Ancak dünyanın gözünü çevirdiği gerginlik sabah saatlerinden itibaren savaşa döndü.

İlk olarak İsrail'in saldırı başlattığı İran'a ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin de işin içinde olduğunu duyurdu.

İRAN MİSİLLEMEYE BAŞLADI

Yaşanan gelişmelerin ardından İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.

Bu açıklamadan dakikalar sonra ise misilleme başladı.

İRAN'DAN FÜZE MİSİLLEMESİ

İsrail ordusu, İran’dan (misilleme) füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.

Savunma sistemleri, tehdidi engellemek amacıyla devreye girdi.

İRAN'DA EĞİTİME DE ARA VERİLDİ

İran'da, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle okullar ikinci duyuruya kadar tatil edildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, Valiler ve Eyalet Güvenlik Konseyiyle koordineli olarak üniversiteler dahil tüm eğitim kurumlarında eğitimleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

İRAN'A SALDIRININ KARELERİ