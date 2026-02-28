İran'dan ateşlenen mühimmatların İsrail'e varış süreleri

İsrail, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada İran'a "önleyici" bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

Bu açıklamadan dakikalar sonra Tahran'dan da patlama sesleri yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da "İran'a geniş çaplı bir operasyon başlattık" açıklamasıyla bölge iyice ısınırken, İran'dan ise misilleme saldırıları başladı.

"İSRAİL'E SALDIRILAR BAŞLADI"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına başladığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı suçlu düşmanın saldırganlığına yanıt olarak, İran İslam Cumhuriyeti tarafından işgal altındaki topraklara yönelik ilk geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları başladı." ifadeleri kullanıldı.

Detaylı açıklamaların, daha sonra resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.

SAATİ MERAK EDİLDİ

Gelişmelerin ardından sosyal medyada gündeme getirilen konulardan biri de, İran'ın başlattığı İHA saldırısının ve diğer mühimmatlarla gerçekleştirebileceği saldırıların kaç saatte İsrail'e varacağı oldu.

İşte o mühimmatlar ve İsrail'e tahmini varış süreleri:

- Balistik füze: 12 dakika

- Seyir füzesi: 2 saat

- Kamikaze İHA: 9 saat