Akkuyu NGS'nin 2'nci ünitesine gelişme yaşandı Mersin'de yapımı devam eden ve tamamlandığında enerji ithalatını azaltacak yatırım Akkuyu NGS'nin 2'nci ünitesine iç koruma kabuğunun beşinci katmanı kuruldu. Böylelikle 2 numaralı ünite 6,5 metre yükseldi.

DHA

Akkuyu NGS'nin her aşaması titizlikle yürütülüyor.

Şimdi de sızdırmazlığı sağlayan bölümde önemli bir adım daha atıldı.

Akkuyu NGS'nin 2'nci ünitesine nükleer santralin güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından biri olan ve reaktör bölmesini koruyarak sızdırmazlığını sağlayan iç koruma kabuğunun (İKK) beşinci katmanı kuruldu.

Doğrudan Akkuyu NGS inşaat sahasında üretildi

İKK, doğrudan Akkuyu NGS inşaat sahasında üretilen bir çelik kaplama ve özel beton karışımından oluşuyor.

Silindirik ve kubbeli kısımları arasındaki bir geçiş elemanı

Koruma kabuğunun silindirik ve kubbeli kısımları arasındaki bir geçiş elemanı olan beşinci katmanın kaynak işlemi, toplam 12 metal kesit ve 129 ton ağırlığında bir halka yapı oluşturmak üzere önceden yapıldı.

Katman bu işlemin ardından paletli vinci kullanılarak reaktör binasındaki tasarım konumuna getirildi.

"Teknolojik olarak karmaşık bir süreç tamamlandı"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, kurulum işleminin tamamlanmasına ilişkin şunları söyledi:

Beşinci katmanın kurulumu, çok sayıda koşulla dikkatli bir hazırlık gerektiren, teknolojik olarak karmaşık bir süreçtir. Bu katman, iç korumanın silindirik ve kubbeli kısımlarını birbirine bağlıyor. Uzun yıllara dayanan inşaat deneyimimiz, koruma kabuğu modüllerinin montajı ve kurulumunda zamandan tasarruf sağlıyor. Bu sayede beşinci katmanın kurulumu sadece iki saat sürdü.

2 numaralı ünite 6,5 metre yükseldi

2 numaralı ünitenin yüksekliği bu işlemin ardından 6,5 metre artarak 43,1 metreye yükseldi. Akkuyu NGS'de iç koruma kabuğunun inşası ile eş zamanlı olarak, reaktör binasının dış ve iç duvarlarının inşasına da devam ediliyor.

İki koruma kabuğu var