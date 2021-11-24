Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesine ait reaktör basınç kabı sahaya sevk ediliyor

Akkuyu NGS ikinci güç ünitesine ait reaktör basınç kabı, St. Petersburg Limanı'ndan Türkiye'nin güney kıyılarına kadar yapacağı deniz yolculuğunun ardından teslim edilecek.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS), ikinci güç ünitesine ait reaktör basınç kabının sahaya sevkiyatına başlandı.

Rosatom'un makine yapım bölümü Atomenergomash AŞ'nin bir parçası olan AEM-technology AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ekipman, Rusya'nın St. Petersburg Limanı'ndan Türkiye'nin güney kıyılarına kadar yapacağı yaklaşık 9 bin kilometrelik deniz yolculuğunun ardından Akkuyu NGS sahasına ulaşacak.

EKİPMANIN ÜRETİMİ 2019'UN MART AYINDA BAŞLAMIŞTI

Mart 2019'da üretimine başlanan ekipmanın, bu süreç boyunca tüm testleri gerçekleştirildi. Tüm geometrik parametreler, elemanların koordinasyonu ve ürünün yüksek kalitesi komisyon tarafından onaylandı.

EKİPMAN SEFKİYAT İÇİN HAZIR

Testlerin ardından nakliye kolaylığı için demonte edilen ekipman, inşaat sahasına gönderilmek üzere hazırlandı.

​​​​​NGS'NİN İLK ÜNİTESİ 2023'TE DEVREYE GEÇECEK

Her biri 1.200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin, 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.