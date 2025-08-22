Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2026'da devreye alınması planlanıyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin devreye alınması artık çok yakın...

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada Rosatom'un uluslararası projelerini anlaşmalar çerçevesinde sürdürdüğünü söyledi.

"3-4 AYLIK GECİKME YAŞANABİLİR"

Alman Siemens şirketinin Akkuyu NGS'ye türbin sevkiyatını aksatmasına yönelik bir soruyu yanıtlayan Likhachev, "Şu anda kayıpların telafi edilme şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Akkuyu NGS'nin devreye alınması sürecine ilişkin konuşan Likhachev, "3-4 aylık gecikme yaşanabilir. Ancak devreye alınması için gelecek yıla yönelik planları koruyoruz" dedi.

Rosatom'un Çin ve Hindistan'la nükleer enerji alanında iş birliğini genişletebileceğine işaret eden Likhachev, Çin'de devam eden nükleer enerji santrali inşaatında takvimin ilerisinde devam ettiğini, Hindistan'daki projede ise 3. ünitenin gelecek yıl devreye alınmasının planladığını ifade etti.

Likhachev, Rosatom'un 9 ülkede inşaat ve sözleşme aşamasında bulunan 30 güç ünitesi bulunduğunu kaydederek ihracat konusun öncelikleri olduğunu söyledi.