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    Akkuyu'nun 3. ünitesine inşaat lisansı verildi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali konusunda bilgilendirme yaptı.
    • AA
    • 17.11.2020 - 09:55
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    Akkuyu'nun 3. ünitesine inşaat lisansı verildi

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, santrale ilişkin son gelişmeyi paylaştı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. ünitesi için inşaat lisansının verildiği duyuruldu.

    3. ÜNİTE AÇIKLAMASI

    Paylaşımda, "Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi. 2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek. Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak." ifadeleri kullanıldı.

    İLK ÜNİTE 2023'TE DEVREYE ALINACAK

    Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı.

    Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

    Akkuyu nun 3. ünitesine inşaat lisansı verildi #1

    Akkuyu nun 3. ünitesine inşaat lisansı verildi #2

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