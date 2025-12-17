Aktif Bank’tan Türkiye-Suriye ticaretine güvenli bankacılık altyapısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank, Suriye ile gerçekleştirilen ticari işlemler için bankacılık sistemi üzerinden güvenli ve şeffaf bir ödeme altyapısı sunuyor.

13 yıl aranın ardından yeniden yapılandırılan bu süreç, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha sağlam bir zemin üzerinde ilerlemesini destekleyen önemli bir adım niteliği taşıyor.

Türkiye-Suriye ticaretinde uzun süredir yapılandırılmış ve güvenilir bir altyapının bulunmaması, taraflar için önemli bir ihtiyaç alanı oluşturuyordu.

Aktif Bank tarafından kurulan bu yapıyla birlikte işlemler, artık uluslararası bankacılık standartlarına uygun şekilde yürütülüyor.

SURİYE'DEKİ ALICILARA GÜVENİLİR ÖDEME

Bu kapsamda Suriye’deki alıcıların ödeme yükümlülükleri, bankacılık sistemi aracılığıyla Türkiye’deki ihracatçılara güvenilir biçimde ulaştırılıyor. Aktif Bank, tesis ettiği muhabirlik ilişkileri sayesinde iki ülke arasındaki dış ticaret ödemeleri için yeniden işleyen bir kanal oluşturdu.

Bu sayede ihracat bedelleri evraklarıyla birlikte bankaya ulaşıyor; gerekli kontrollerin ardından ihracatçılara eksiksiz bir şekilde ulaştırılıyor.

“İHRACATÇININ CESARET ORTAĞIYIZ”

Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, çalışmayı şu sözlerle değerlendirdi:

Türkiye ve Suriye arasında yıllar sonra yeniden bankacılık sistemi üzerinden yapılandırılan dış ticaret ödeme süreçleri, yalnızca teknik bir başarı değil; bölgesel ticaretin geleceğini destekleyen önemli bir gelişmedir. İhracatçılarımızın emek verdiği her işlemde yanlarında olmayı ve değer üreten çözümlerle onları desteklemeyi sürdürüyoruz. Kurulan bu altyapı sayesinde Suriye’de gerçekleştirilen ticaretin bedelleri artık uluslararası standartlara uygun ve güvenilir şekilde Türkiye’deki ihracatçılara ulaştırılabiliyor.