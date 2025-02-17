Aktif İşgücü Programı'ndan meslek lisesi mezunlarına ayda 28 bin 736 lira

Haber Merkezi

Meslek lisesi mezunlarına Aktif İşgücü Programı'nda aylık 28 bin 736 lira ödeniyor.

Aydıca 700 mislikli Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 13 meslek alanı eşleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meslek lisesi mezunlarının "Aktif İşgücü Programları" ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasının sağlandığını açıkladı.

MESLEK LİSESİ MEZUNLARI UZMANLAŞIYOR

Bakan Işıkhan, yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Meslek lisesi mezunlarının ‘Aktif İşgücü Programları’ ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağlıyoruz.

KATILIMCILARA ASGARİ ÜCRETTEN YÜZDE 30 DAHA FAZLA CEP HARÇLIĞI

‘İşbaşı Eğitim Programları’nda katılımcılara aylık 22 bin 104 TL cep harçlığı öderken, meslek lisesi mezunlarına kendi alanlarında katıldıkları programlarda cep harçlıklarını yüzde 30 daha fazla ödüyoruz.

ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ