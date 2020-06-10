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    Albayrak: İstanbul'a finans merkezi olmak çok yakışacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yatırım araçlarında enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalıştıklarını bildirdi.
    • AA
    • 10.06.2020 - 17:23
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    Albayrak: İstanbul'a finans merkezi olmak çok yakışacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü söyledi.

    Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, fonları tercih eden yatırımcı sayısı da 3 milyon 100 bine yaklaştı.

    FİNANS MERKEZİ VURGUSU

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Yatırımcı ailesinin genişlediğini aktaran Berat Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak." ifadesini kullandı.

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