Alibaba Grubu'nun yeniden yapılandırılacağı beklentisi borsaya olumlu yansıdı

AA
Asya borsalarında bugün alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı.
Alibaba Grubu'nun Çin hükümetinin belirlediği standartlara göre yeniden yapılandırılacağına yönelik haber akışı borsaların yükselişinde etkili oldu.
Alibaba Grubu'nun hisse fiyatı yüzde 13 değer kazandı
Alibaba Grubu'nun hisse fiyatı söz konusu haber akışının ardından yaklaşık yüzde 13 değer kazanırken, şirkette pay sahibi olan Japon Bankası Softbank hisseleri de yüzde 7'ye yakın yükseldi.
Asya borsaları yükselişe geçti
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 arttı.