Allianz Türkiye, yatırım trendlerini BES'teki yatırımcılara sunuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Farklı risk ve getiri beklentilerine uygun fon seçeneklerini sürekli geliştiren Allianz Türkiye, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında sunduğu güçlü fon portföyüyle yatırımcılara geniş bir perspektif sunuyor.

Sektörde farklı portföy yönetim şirketleriyle iş birliği yapan sayılı kurumlardan biri olan Allianz Türkiye, Allianz Yatırım Komitesi’nin danışmanlığında müşterilerinin birikimlerini profesyonel bir yaklaşımla yönetmesine destek oluyor.

5 ANA VARLIK SINIFINDA GENİŞ YATIRIM SEÇENEĞİ

Geniş fon çeşitliliği ve uzun yıllara dayanan performansıyla öne çıkan Allianz Türkiye, portföyünü beş ana varlık sınıfı ve çoklu varlık fonlarıyla oluşturuyor. Altın ve döviz gibi geleneksel yatırım araçlarının yanı sıra hisse senedi, teknoloji ve tematik fonlar gibi yenilikçi seçenekler de yatırımcılara sunuluyor. Allianz, uzman Yatırım Komitesi’nin analizleri ve Finansal Danışmanlık ekibinin önerileriyle müşterilerinin gelecek planlamasına katkı sağlıyor.

PORTFÖY YÖNETİMİNDE SEKTÖRÜN EN GENİŞ EKOSİSTEMLERİNDEN BİRİ

Sektörde farklı portföy yönetim şirketleriyle çalışan az sayıdaki kurumlardan biri olan Allianz Türkiye, bu iş birlikleri sayesinde yatırımcılara farklı uzmanlık alanlarından yararlanma imkânı tanıyor. BES kapsamında sunulan çok sayıda fon, farklı yatırımcı profillerine uygun risk ve getiri dengesi sağlarken, Allianz’ın uzun vadeli güçlü performansı yatırımcılara güven veriyor.

TEKNOLOJİDEN TARIMA, YERELDEN GLOBALE YATIRIM FIRSATLARI

Allianz Türkiye’nin fon portföyünde; altın, döviz ve yerli hisse senetlerinin yanı sıra teknoloji, tarım-gıda ve sürdürülebilirlik temalarına odaklanan yabancı hisse senedi fonları da yer alıyor.

Yerli Hisse Senedi Fonları, Borsa İstanbul’da işlem gören büyük ve likit şirketlere yatırım imkânı sunuyor.

Yabancı Hisse Senedi Fonları, küresel şirketlerin büyüme potansiyeline ortak olmayı hedefleyen yatırımcılar için öne çıkıyor.

Eurobond Fonları, döviz bazlı faiz getirisi arayanlara hitap ediyor.

TL Ağırlıklı Fonlar, düşük riskle düzenli getiri hedefleyenler için tercih ediliyor.

Altın ve Çoklu Varlık Fonları ise uzun vadeli yatırım ve portföy çeşitlendirme isteyenlere esneklik sağlıyor.

“DOĞRU ZAMANDA DOĞRU FONA YATIRIM ÇOK KRİTİK”

Allianz Türkiye Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç Doğan, yatırım yönetiminde zamanlamanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

Ekonomik koşullar ne olursa olsun, yatırım yaparken en önemli konu doğru zamanda doğru varlıkları değerlendirmek. Allianz Türkiye olarak Finansal Danışmanlık hizmetimizi stratejimizin merkezine koyduk. Dalgalı piyasalarda hangi fona ne zaman yatırım yapılacağı büyük önem taşıyor. Herkesin profesyonel yatırımcı gibi piyasayı günlük takip etmesini bekleyemeyiz. Bu noktada müşterilerimize rehberlik ediyoruz.

Doğan, fon dağılımı ve fon değişikliklerinin 7/24 Allianz’ım mobil uygulaması üzerinden yapılabildiğini, Allianz Yatırım Komitesi’nin analiz ve önerilerinin de uygulama üzerinden takip edilebildiğini vurguladı.

FİNANSAL DANIŞMANLIKLA DOĞRU YATIRIM KARARLARI

Allianz Türkiye, bireysel yatırım danışmanlığı hizmetleriyle de fark yaratıyor. 2022 yılında kurulan ve bağımsız finans uzmanlarını da içeren Allianz Yatırım Komitesi, düzenli analizlerle yatırımcılara yol gösteriyor.

Toplumda artan yatırım danışmanlığı ihtiyacına yanıt veren Finansal Danışmanlık Hizmeti kapsamında ise üst düzey finans yöneticileri, portföy yöneticileri ve uzman danışmanlardan oluşan ekip, her ay Allianz müşterilerine özel ve uygulanabilir fon önerileri sunuyor. Allianz’ım mobil uygulaması üzerinden tek tuşla erişilebilen bu hizmet, yatırımcıların piyasayı sürekli takip etme yükünü de ortadan kaldırıyor.