Gıdada hile ifşa edildi: Et ürünlerinde kanatlı eti, baharatlarda yasaklı boya

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 29 Ocak 2026 tarihli denetim sonuçları, gıda ürünlerinde ciddi uygunsuzlukları ortaya koydu. Denetimlerde; et ve et ürünlerinde kanatlı eti ile sakatat kullanımı tespit edilirken, baharatlarda ise domates karıştırılması ve gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddelerine rastlandı.

Bakanlık verilerine göre, başta restoran ve kasap ürünleri olmak üzere çok sayıda işletmenin sattığı ürünlerin içeriklerinin, mevzuata aykırı olduğu belirlendi.

ET ÜRÜNLERİNDE SAKATAT VE KANATLI ETİ TESPİTİ

Denetimlerde; pişmiş hamburger, dana köfte, kasap köfte, adana kebap ve dana güveç iç harcı gibi ürünlerde, tüketiciye beyan edilmeyen şekilde kanatlı eti ve sakatat (taşlık) kullanıldığı tespit edildi. Uygunsuzlukların Diyarbakır, İstanbul ve Kırıkkale’de faaliyet gösteren işletmelerde görüldüğü kaydedildi.

İstanbul’un Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde yapılan kontrollerde, restoran ve işletmelerin kıymalı ve köfteli ürünlerinde sakatat ve kanatlı eti bulunduğu belirlendi. Diyarbakır Kayapınar’da ise dana ve kuzu etiyle hazırlandığı belirtilen pişmiş hamburgerde kanatlı eti tespit edildi.

BAHARATLARDA DOMATES VE YASAKLI BOYA

Denetimlerin bir diğer dikkat çekici ayağını baharat ürünleri oluşturdu. Kahramanmaraş merkezli denetimlerde, pul ve toz kırmızı biber ürünlerinde domates karıştırıldığı belirlendi. Bazı ürünlerde ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddelerine rastlandı.

Baharatlardaki uygunsuzlukların ağırlıklı olarak Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerde görüldüğü bildirildi.

ZEYTİNYAĞINDA KARIŞIM TESPİTİ

Denetim listesinde yer alan bir diğer ürün ise natürel sızma zeytinyağı oldu. Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yapılan kontrollerde, “natürel sızma” olarak satılan zeytinyağında daha düşük kaliteli zeytinyağı ve tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi.

Balda da taklit ve tağşiş tespit edildi.

BAKANLIKTAN UYARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilere etiket bilgilerine dikkat etmeleri, kayıtlı ve denetlenen işletmeleri tercih etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Mevzuata aykırı üretim ve satış yapan işletmeler hakkında idari yaptırımların uygulandığı bildirildi.

GIDADA YENİ İFŞA LİSTESİ: DÖNER, SUCUK, BAHARAT VE ZEYTİNYAĞINDA UYGUNSUZLUK

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 29 Ocak 2026 tarihli kamuoyu duyurusunda, et ve et ürünleri ile baharat ve bitkisel yağ grubunda yer alan çok sayıda üründe mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Denetimlerde, et ürünlerinde tek tırnaklı eti kullanımı belirlenirken, baharat ve zeytinyağında ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddelerine rastlandı.

ET ÜRÜNLERİNDE TEK TIRNAKLI ETİ TESPİTİ

Denetim sonuçlarına göre, Ankara ve Sakarya’da faaliyet gösteren işletmelerin ürettiği bazı et ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait pişmiş dana döner ürününde mevzuata aykırı içerik belirlendi. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ise dana sucuk ürününde tek tırnaklı eti kullanıldığı tespit edildi.

