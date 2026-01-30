APY Ventures, girişimcilik ekosisteminin 2026 trendlerini paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye startup ekosistemi, 2025 yılında hem toplam yatırım hacmi hem de işlem adedi açısından belirgin bir daralma yaşadı. Yıl genelinde girişimlere aktarılan yatırım tutarı 589 milyon dolar seviyesinde kalırken, toplam işlem sayısı 306 olarak kaydedildi. Bu veriler, bir önceki yıla göre yatırım miktarında yüzde 45, işlem sayısında ise yüzde 48’lik bir gerilemeye işaret etti.

Buna karşın fintech, oyun ve yapay zekâ girişimlerine yönelik yatırımcı ilgisi dikkat çekici biçimde arttı. Sektörel dağılıma bakıldığında, 2025’te yapılan yatırımların yüzde 68’i fintech ve oyun sektörlerine yönelirken, yatırım sayısı açısından her dört yatırımdan biri yapay zekâ alanında gerçekleşti.

APY VENTURES 2025’TE 24 GİRİŞİME YATIRIM YAPTI

APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, 2025 yılı içinde yönettikleri 7 fon aracılığıyla 12’si yeni, 12’si devam yatırımı olmak üzere toplam 24 girişime yatırım yaptıklarını açıkladı. Böylece APY Ventures portföyündeki şirket sayısı 78’e ulaştı.

Keçeli, yönettikleri fonların toplam büyüklüğünün 80 milyon dolar seviyesine, TL bazında ise 3,6 milyar TL’nin üzerine çıktığını belirtirken, fonlardaki nitelikli yatırımcı sayısının 1.600’e yükseldiğini söyledi.

ERKEN AŞAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİLER ÖNE ÇIKTI

2025’te tohum ve erken aşama yatırımların ekosistem içinde önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Keçeli, 2024’te görülen düşüşün 2025’te toparlandığını ifade etti. Yeşil teknolojiler, fintech, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım alanındaki girişimlerin bu dönemde öne çıktığını belirten Keçeli, küresel çevresel kaygılar ve enerji krizinin bu alanlarda büyük fırsatlar yarattığını söyledi.

“HIZLI BÜYÜME”DEN 'ÖLÇÜLÜ VE AKILCI BÜYÜME'YE GEÇİŞ

2026 beklentilerini paylaşan Keçeli, yatırımcıların artık yalnızca hızlı ölçeklenme vaadine değil, uzun vadede ayakta kalabilecek sağlam ve sürdürülebilir iş modellerine odaklandığını dile getirdi. Kalabalık ekipler ve yüksek harcamalar yerine, daha küçük, esnek ve teknoloji odaklı organizasyonların ön plana çıktığını belirten Keçeli, yapay zekâ tabanlı otomasyonların girişimlere sınırlı kaynaklarla yüksek katma değer üretme imkânı sunduğunu ifade etti.

AI-NATIVE GİRİŞİMLER DAHA CAZİP HALE GELECEK

Keçeli, 2026’da hızlandırıcı ve kuluçka programlarının klasik mentorluk anlayışının ötesine geçerek girişimlere küresel yatırım ağlarına erişim, uluslararası pazarlara açılma ve stratejik iş birlikleri sunduğunu vurguladı. Özellikle deep tech, healthtech ve yapay zekâ alanlarında faaliyet gösteren girişimler için bu programların kritik bir rol üstleneceğini söyledi.

AI-native girişimlerin startup’lar açısından önemli bir rekabet avantajı yarattığını belirten Keçeli, bu modellerin yatırımcılar için daha düşük maliyetli, daha esnek ve daha ölçeklenebilir yapılar sunduğu için öne çıkacağını ifade etti.

2026’DA OPERASYONEL VERİMLİLİK ODAKTA OLACAK

APY Ventures’in 2026 yatırım yaklaşımına da değinen Keçeli, daha seçici ve derinleşen bir döneme girildiğini söyledi. Keçeli, “2026’da önceliğimiz; sağlam iş modeli, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir gelir üretimi sunabilen girişimler olacak. Özellikle AI-native iş modellerine sahip girişimlerle daha yakın çalışacağız.” dedi.

APY Ventures, 2026 yılında portföy şirketleriyle daha yakın temas kurarak devam yatırımlarını artırmayı, seçici stratejiyle portföy kalitesini derinleştirmeyi ve uzun vadeli değer üretimine odaklanmayı hedefliyor.