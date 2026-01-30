Dijital kuyumcular hareketlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yatırım amaçlı alışverişlerde tüketici tercihleri yeniden şekilleniyor.

E-ticaret müşterilerinin gümüşe olan ilgisi, son bir yılda dikkat çekici bir artış gösterdi.

Ocak 2026 itibarıyla gümüş ürünlerine olan talep, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 103 artarken gümüşün, yatırım sepetlerinde düzenli ve tekrarlayan bir ürün haline geldiği gözlemlendi.

GÜMÜŞTE İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

Aylık kırılımlar incelendiğinde, gümüşe yönelik talep artışının tek bir dönemle sınırlı kalmadığı, yıl geneline yayılan istikrarlı bir yükseliş sergilediği görülüyor. Son bir yıl içinde gümüş, yatırım amaçlı alışverişlerde e-ticaret sepetlerinin vazgeçilmez ürünlerinden biri haline geldi.

ALTINDA HACİMLİ ÜRÜNLERE YÖNELİM

Altın kategorisinde ise tüketicilerin daha yüksek hacimli ürünleri tercih ettiği dikkat çekiyor.

Hepsiburada verilerine göre, 22 ayar altın bilezik gibi ürünlere olan ilgi istikrarını korurken, Ocak 2025’te gram altın ile 22 ayar bilezik arasında dengeli seyreden talep, 2026 itibarıyla belirgin bir değişim gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 22 ayar bileziğe olan talep, gram altına göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla arttı.

DİJİTAL KUYUMCULUK TÜRKİYE GENELİNE YAYILIYOR

Dijital kuyumculuğa olan ilginin yalnızca büyük şehirlerle sınırlı kalmadığı görülüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından yatırım amaçlı alışverişlerin en yoğun gerçekleştiği iller Bursa, Kocaeli ve Antalya oldu.

Satış tarafında ise Türkiye’nin geleneksel kuyumculuk merkezleri öne çıktı; Çorum, Kayseri ve Diyarbakır, platform üzerinden en çok satış yapan şehirler arasında yer aldı.

OCAK AYINDA YATIRIMCI AY SONUNU BEKLEDİ

Ocak ayının son 10 günü incelendiğinde, gümüş fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yatırım amaçlı alışverişlerin bu dönemde belirgin biçimde yoğunlaştığı görüldü.

Özellikle 28 Ocak, ay ortalamasının yaklaşık yüzde 45 üzerine çıkarak son 10 günün en yüksek satışının gerçekleştiği gün oldu.

Bu tablo, ay sonuna doğru artan gümüş gündeminin ve görünürlüğünün tüketici davranışları üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu.

GÜVEN UNSURU BELİRLEYİCİ

Dijital kuyumculuğa olan ilginin artmasıyla birlikte, yatırım amaçlı altın ve gümüş alışverişlerinde güven unsuru daha da önem kazandı.

Platformların teknik altyapısı, satıcı geçmişi ve teslimat sonrası güvence mekanizmaları, tüketicilerin satın alma kararlarında belirleyici faktörler arasında yer aldı.