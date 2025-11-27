Alman CEO: Türkiye, Avrupa'nın otomotiv ve savunma sanayisindeki eksik halkası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa çapında birçok global markayla çalışan MR-PLAN Group CEO’su Claus R. Mayer, Deutsch-Türkischer Automobilgipfel 2025 Paneli’nin ardından verdiği söyleşide, Türkiye’nin otomotiv ve savunma sanayisinde Avrupa için stratejik bir merkez haline geldiğini belirterek iki ülke arasında yeni bir sanayi ve teknoloji döneminin mümkün olduğunu söyledi.

Claus R. Mayer, açıklamalarında, “Bizim açımızdan Türkiye, artık yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda teknoloji geliştirme ve birlikte üretme anlamında stratejik bir iş ortağı.” şeklinde konuştu.

Avrupa’nın önde gelen mühendislik şirketlerinden MR-PLAN Group’un CEO’su Claus R. Mayer, Deutsch-Türkischer Automobilgipfel 2025 Paneli’nin ardından Türkiye-Almanya sanayi ilişkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi ve Porsche gibi dünya devlerinin yanı sıra Airbus ve savunma sanayii şirketlerine proje geliştiren MR-PLAN’ın CEO’su Mayer, Berlin merkezli Medya.Berlin’in Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Ekşi’nin sorularını yanıtladığı söyleşide Türkiye’nin otomotiv ve savunma sanayiindeki yükselişini değerlendirdi.

"TÜRKİYE, BELİRLEYİCİ ROL OYNUYOR"

Türkiye’nin otomotiv ve savunma sanayisi özelinde Avrupa’nın gözde üretim ve tedarik üslerinden biri haline geldiğini belirten Mayer, “Türkiye’nin sunduğu fırsatlar ekonomik olmakla beraber aynı zamanda Avrupa’nın gelecekteki tedarik zinciri güvenliği ve endüstriyel sürdürülebilirliği açısından da belirleyici bir rol taşıyor.” yorumunda bulundu.

"ALMANYA-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNİN GELECEĞİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR"

Ekşi, Mayer’in özellikle otomotiv, savunma sanayisi ve tedarik zincirleri konusunda yaptığı değerlendirmelerin, Türkiye’nin Avrupa içindeki konumunu yeniden tarif eder nitelikte olduğunu belirterek, söyleşide dile getirilen önemli başlıkların hem Türk sanayisinin uluslararası rekabet gücünü hem de Almanya-Türkiye iş birliğinin geleceğini yakından ilgilendirdiğini ve Türkiye’nin, Avrupa sanayisinin stratejik merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

"TÜRKİYE, AVRUPA SANAYİSİ’NİN EKSİK HALKASINI TAMAMLIYOR"

Avrupa çapında birçok global markayla çalışan Mayer, Türkiye’nin otomotiv ve savunma sanayisinde stratejik bir merkez haline geldiğine vurgu yaptığı röportajda şu önemli değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye, üretim kapasitesi, teknik bilgi birikimi ve lojistik avantajlarıyla Avrupa sanayisinin eksik halkasını tamamlıyor. Bizim açımızdan Türkiye, artık yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda teknoloji geliştirme ve birlikte üretme anlamında stratejik bir iş ortağı. Türkiye potansiyelini büyüten, dinamik, üretken, yenilikçi ve fırsat dolu bir ülke. Bizim için de yüksek potansiyelli bir pazar. Türk sanayisi esnek ve hızlı karar alma yapısına sahip, doğru entegrasyon sağlandığında büyük bir avantaj. Almanya’da geliştirdiğimiz mühendislik birikimi Türkiye’deki üreticilere doğrudan aktarılabilir. Bu enerjiyle çalışmak bir mühendis için büyük motivasyon. Bu bakımdan şirketimiz Türkiye’ye yönelik yatırım planlarını güçlendirme eğiliminde ve Türkiye’de planlama aşamasında bazı stratejik yatırım projeleri yürütüyor.

YATIRIM PLANLARINDA TÜRKİYE NEDEN ÖNCELİKLİ?

Türkiye’nin otomotiv sektöründe yükselen bir güç olduğunu vurgulayan Mayer, Türkiye’nin son yıllarda ihracata dayalı büyüme modeli, güçlü KOBİ ekosistemi ve bölgesel üretim üslerine yakınlığıyla küresel şirketler için cazibe merkezi haline geldiğini, Türkiye-Almanya arasındaki uzun yıllara dayanan ekonomik ilişkilerin, yeni sektörlerde daha ileri boyuta taşınabileceğini belirtti. Özellikle otomotiv ve mobilite teknolojilerindeki gelişmelere işaret eden Mayer, Türkiye’nin elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve akıllı üretim sistemleri konusunda güçlü bir potansiyeli olduğunun altını çizdi.

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL VE KÜRESEL ROLÜ BÜYÜYOR

Mayer’in değerlendirmelerinde dikkat çeken bir diğer nokta, Türkiye’nin sadece Avrupa için değil, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya pazarları açısından da stratejik bir kapı olduğuna yönelik vurgusuydu.

İş dünyasının bu geniş coğrafyada rekabetçi kalabilmesi için Türkiye ile yakın ilişkilerin daha da önem kazandığını söyledi. Mayer ayrıca, Almanya’da yaşayan Türk toplumuna yönelik dikkat çekici olumlu yaklaşımında bulunarak, “Bir kişi Almanya’da doğmuş ve Alman pasaportu taşıyorsa, o da benim gibi bir Almandır. Eşitlik tam da budur.” sözleriyle, toplumsal bütünleşme ve eşitlik açısından güçlü bir mesaj verdi.

TÜRKİYE-ALMANYA ORTAKLIĞINDA YENİ BİR DÖNEM

Mayer, iki ülke arasındaki sanayi iş birliğinin sadece geleneksel sektörlere bağlı kalmadan, teknoloji, dijitalleşme, enerji ve inovasyon alanlarında da yeni bir döneme girebileceğinin sinyalini verirken, Türkiye’nin, ekonomik dinamizmi, stratejik konumu ve kültürel bağları nedeniyle Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Mayer, “AB ve Türkiye’nin birbirine güç katar.” ifadelerini kullandı.