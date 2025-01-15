Alman ekonomisi 2024’te art arda ikinci yıl küçüldü

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Alman ekonomisine ilişkin 2024’ü kapsayan öncü büyüme verilerini açıkladı.

Almanya ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle üst üste küçüldü.

YILLIK YÜZDE 0,2 KÜÇÜLME

Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralırken, 2024 yılının tamamında ise bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi.

ALMAN EKONOMİSİ 2024'TE DARALDI

Böylece dünyanın 3. ekonomisi olan Almanya ekonomisinde 2023’teki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından 2024’te de daralma görüldü.

Alman ekonomisi, en son 2002-2003 döneminde iki yıl art arda küçülmüştü.

Piyasalarda Avrupa'nın en büyük ekonomisinin geçen yıl yüzde 0,2 küçülmesi bekleniyordu.

"ENERJİ MALİYETLERİ YÜKSELDİ"

Destatis Başkanı Ruth Brand, basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı:

Konjonktürel ve yapısal baskılar 2024'te daha iyi bir ekonomik kalkınmaya engel oldu. Bunlar arasında önemli satış pazarlarında Alman ihracat endüstrisi için artan rekabet, yüksek enerji maliyetleri, hala yüksek düzeyde olan faiz oranı seviyesi ve aynı zamanda belirsiz ekonomik beklentiler yer alıyor. Bu çerçevede, Alman ekonomisi 2024’te bir kez daha daraldı.

TEKNİK RESESYON

Bu arada geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülen Almanya ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek.