AA

Türkiye, 2024'te turizmde hedeflerine ulaşarak turist sayısı ve gelir rekorlarını kırdı.

Bu başarıya katkı sunan ülkelerden biri Almanya oldu.

Alman turistlerin, bu yıl da tatil için öncelikli olarak Türkiye'yi tercih etmesi bekleniyor.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nden (DRV) Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı (ITB Berlin) kapsamında yapılan açıklamada, Almanya'da klasik tatil paketleri için erken rezervasyon rakamlarının geçen yıla göre yüzde 6 arttığı ifade edildi.

ALMANLAR AKDENİZ'İ TERCİH EDİYOR

Almanların tatil için Akdeniz sahillerine uçmayı tercih ettiği belirtilen açıklamada, en yüksek büyüme oranlarına sahip olan Doğu Akdeniz ülkelerine paket uçuşların geçen yaza göre daha fazla talep gördüğü kaydedildi.

ALMANYA'DAN EN ÇOK REZERVASYON YAPILAN 10 TATİL YERİNDEN BİRİ TÜRKİYE

Bu yıl yaz tatili için Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında Türkiye'nin 1,2 milyar euro değer ile ilk sırada bulunduğu bildirilen açıklamada, “Özellikle aileler, çok çeşitli her şey dahil tatil seçenekleriyle Türkiye'nin satışlarını bir kez daha artırmasını sağlıyor. Bu yıl ortalamanın altında kalsa da ülke hala en popüler seyahat destinasyonları arasında ilk sırada yer alıyor.” ifadeleri kullanıldı.

ALMANLARIN TERCİH ETTİĞİ ÜLKELER

Açıklamada, Türkiye'yi İspanya, Yunanistan, Mısır, Portekiz, İtalya, Tunus, ABD, Maldivler ve Bulgaristan’ın takip ettiği aktarıldı.

ALMANLAR SEYAHAT HARCAMALARINI ARTIRDI

DRV'ya göre, Almanlar geçen yıl seyahat için her zamankinden daha fazla harcama yaptı. Önceden rezervasyon yapılmış tüm seyahatler için Almanların harcamaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 artarak 83,4 milyar euroya yükseldi.

"ALMANLAR BU YIL REZERVASYONLARA ERKEN BAŞLADI"

DRV Başkanı Norbert Fiebig, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüm ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen Almanların seyahat ettiğini belirterek, "Seyahat bu yıl da Almanların alışveriş listesinin başında yer alıyor. Almanlar, yaz tatilleri için rezervasyonlarını geçen yıla göre daha da erkene alıyorlar." ifadesini kullandı.

İLGİ ŞİMDİDEN YÜZDE 6 ARTTI

Klasik paket tatillerin popülaritesinin yeniden arttığını aktaran Fiebig, geçen yıla kıyasla yüzde 6 daha fazla kişinin erken tatil rezervasyonu yaptığını belirtti.