Petrol
110.98
0.76%
Euro
15.74
0.50%
Dolar
14.87
0.91%
Altın
907.08
1.85%
Borsa
2485
2.25%
Bitcoin
590.099
0.98%
BTXN Coin
16.70
5.89%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Almanya için Kuzey Akım 2'yi kullanma yılı 2028 olarak açıklandı

    Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 2 boru hattının atıl durumda olmasından dolayı Almanya tarafından 2028'den önce kullanamayacağını açıkladı.
    • 05.05.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 13:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya için Kuzey Akım 2'yi kullanma yılı 2028 olarak açıklandı

    Toplam maliyeti yaklaşık 11 milyar dolar olarak hesaplanan ve şimdi atıl olan Kuzey Akım 2 hattının yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu.

    Bakım çalışması yaptırımlar nedeniyle durdurulmuştu

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 23 Şubat'ta verdiği talimat sonrasında sertifikasyon süreci durdurulan Kuzey Akım 2 projesinde, bakım çalışmaları da yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemiyor.

    Doğalgaz hattından Almanya'ya kısıtlama geldi

    Rus enerji şirketi Gazprom, Almanya'nın durdurulan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru projesinin ikinci hattından 2028'den önce faydalanamayacağını bildirdi.

    Hattın kara kısımlarında bulunan altyapıdan Rusya'nın kuzeybatı bölgelerinin faydalanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Almanya, Kuzey Akım 2'yi işletmeye alma kararı verirse, yalnızca projedeki bir hattı yüzde 100 kapasiteyle kullanılabilecek." ifadesine yer verildi.

    Gazprom

    "2028'den önce kullanamaz"

    Açıklamada, Kuzey Akım 2'nin ikinci hattının tekrar devreye alınmasının 2028'den önce mümkün olamayacağı kaydedildi.


    İlginizi Çekebilir

    Manisa'da, bayram ziyaretinde babasının cansız bedeniyle karşılaştı
    3. Sayfa

    Manisa'da, bayram ziyaretinde babasının cansız bedeniyle karşılaştı

    Tatil için Antalya'ya gelen Norveçli, boğularak öldü
    3. Sayfa

    Tatil için Antalya'ya gelen Norveçli, boğularak öldü

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Görüş Bildir