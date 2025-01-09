Almanya, İngiltere ve ABD, Türkiye'nin kuru domatesine bayıldı

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, binbir zahmetle güneşte kurutulan domatesler, geçen yıl 100'e yakın ülkenin mutfağına lezzet kattı.
Kuru domatesler; makarna, pizza ve salatalarda tercih ediliyor.
Kuru domatesten geçen yıl 92 ülkeye gönderilen 40 bin 402 ton karşılığında 127 milyon 126 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Ürünün ihracat miktarı yüzde 25, değeri ise yüzde 19 arttı.
Kuru domatesler en fazla Almanya, İngiltere ve ABD'den talep gördü
TORBALI, KURU DOMATESTE LİDER
Kurutulmuş domateste ülke üretiminin büyük bölümü İzmir'in Torbalı ilçesinde gerçekleştirdi.
HEDEF İHRACAT YAKALANDI
Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, geçen yıl hedefledikleri ihracat rakamını yakaladıklarını aktararak, "Torbalı, Türkiye'nin kuru domates ihracatındaki başarısında lider bir rol üstlenmeye devam ediyor. Bölgemizde yetiştirilen domatesler, geleneksel yöntemlerle güneşte kurutularak yüksek kalitede bir ürün haline geliyor. Domates kurusu dünya pazarlarında büyük talep görüyor." dedi.
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