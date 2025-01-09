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Almanya, İngiltere ve ABD, Türkiye'nin kuru domatesine bayıldı

Almanya, İngiltere ve ABD, Türkiye'nin kuru domatesine bayıldı Türkiye'nin 2024 yılındaki kuru domates ihracatı, en fazla Almanya, İngiltere ve ABD'ye olmak üzere önceki yıla göre yüzde 19 artarak 127 milyon 126 bin dolara ulaştı.