Almanya'da bileşik PMI, kasımda hizmet sektörü ile yükseldi

Bugün küresel piyasaların beklediği verilerden olan Almanya'da PMI hizmet sektörünün etkisiyle beklentinin üzerinde yükseldi.

Almanya`da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), devam eden tedarik darboğazlarına ve yüksek enflasyona rağmen kasımda hizmet sektörünün katkısıyla 0,8 artarak 52,8 puana yükseldi.

IHS Markit tarafından hazırlanan öncü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da ekimde 52 olan bileşik PMI, kasımda 52,8 puan olarak tespit edildi.

PMI BEKLENTİNİN ÜZERİNDE YÜKSELDİ

Beklenti endeksin 51 puana gerilemesi yönündeydi. Hizmet sektörü PMI verisi, koronavirüs vaka sayılarında artışa rağmen daha iyi büyüme belirtileri göstererek kasımda 52,4’den 53,4’e yükseldi.

YİNE DE 10 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Ülkede imalat sanayi PMI ise 57,8’den 57,6’ye gerileyerek 10 ayın en düşük seviyesine indi.

ALMANYA'DA ENFLASYON İLK KEZ YÜZDE 4,5'E YÜKSELDİ

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4,5'e yükselmişti.

Alman ekonomisi, özel tüketimin artması nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetmişti.

Almanya'da hükümet, 27 Ekim’de bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini koronavirüs salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.