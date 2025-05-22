Almanya'da durgunluk sinyalleri

AA

Almanya, Avrupa'nın ekonomik devi ve Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunda.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonominin ikinci çeyrekte durgunlaşmasını beklediğini bildirdi.

Kurum, gerilemenin gerekçesini ABD gümrük tarifesi politikalarına bağladı.

MAYIS REKORU

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik mayıs ayı raporu yayımlandı.

"ABD GÜMRÜK TARİFESİ, EKONOMİDEKİ YÜKÜ ARTIRdı"

Raporda, Alman ekonomisi üzerinde çok sayıda yükün devam ettiği ve ABD hükümetinin sıkılaştırılmış gümrük tarifesi politikasının ülke ekonomisine daha fazla yük eklediği ifade edildi.

Bu durumun özellikle zor rekabet koşulları ve zayıf taleple mücadele eden Alman ihracat sektörünü etkilediğine yer verilen raporda, ABD'nin ticaret politikasının sonucu olarak eurodaki yükselişin ekonomi üzerinde baskı oluşturduğu aktarıldı.

İKİNCİ ÇEYREKTE DURGUNLAŞMA BEKLENTİSİ

Raporda, ABD hükümetinin gümrük vergisi politikasının Alman sanayisini yılın ikinci çeyreğinde yavaşlatmasının muhtemel olduğu belirtilerek, “Bundesbank, ekonominin ikinci çeyrekte durgunlaşmasını bekliyor.” ifadesi yer aldı.

BÜYÜME SORUNU

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde sıfıra düşürmüştü.