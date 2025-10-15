Almanya'da emekli olup çalışanlardan daha az vergi alınacak

Almanya'da genç nüfus azaldıkça iş gücünde yaşlılar aktif olmaya devam ediyor.

Almanya'da bakanlar kurulu, vasıflı işçi açığını gidermek amacıyla hazırlanan aktif emeklilik yasa tasarısını onayladı.

Almanya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlar kurulunun, emeklilik yaşındaki çalışanlar için vergi teşvikleri sunan aktif emeklilik yasa tasarısını onayladığı belirtildi.

YAŞLI ÇALIŞANLARIN İŞ YERİNDE DAHA UZUN KALMASI AMAÇLANIYOR

Açıklamada, "Aktif Emeklilik Yasası, Almanya'daki ekonomik büyüme için ek bir teşvik niteliğinde. Yaşlı çalışanların işlerinde daha uzun süre kalabilmeleri, üretkenliği artıracak, aynı zamanda iş gücü ve vasıflı iş gücü açığını kapatacak." ifadesi kullanıldı.

AYLIK KAZANCIN 2 BİN EUROYA KADAR OLAN KISMI VERGİDEN MUAF

Düzenlemeye göre, standart emeklilik yaşını doldurduktan sonra çalışmaya devam edenlerin, aylık kazancının 2 bin euroya kadar olan kısmı vergiden muaf tutulacak.

Hükümet, 168 bin çalışanın aktif emeklilik düzenlemesinden yararlanabileceğini varsayıyor.

İşverenlerin emeklilik sigortası primlerini ödediği çalışanlara yönelik düzenlemede, vergi indirimi yıllık 24 bin euroyla sınırlı tutuldu.

Muafiyetler kapsamına serbest meslek sahipleri, memurlar, tarım ve ormancılık sektöründe çalışanlar alındı.

YILLIK 890 MİLYON EURO GELİR KAYBI

Hükümet, vergi muafiyetinin federal hükümet, eyaletler ve belediyeler arasında paylaşılacağını belirterek bu durumda, yıllık 890 milyon euro gelir kaybı olacağına dikkati çekiyor.

"YAŞLI VE DENEYİMLİ ÇALIŞANLARA İHTİYAÇ VAR"

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tasarıyla ekonomik büyümeye daha fazla ivme kazandıklarını savunarak, "Bunun için ekonominin özellikle yaşlı ve deneyimli çalışanlara ve vasıflı çalışanlara ihtiyacı var. Bu çalışanlar bilgilerini aktarabilir ve katkı sağlamaya devam edebilirler. Bu nedenle, gönüllü olarak daha uzun süre çalışanlar gelecekte aktif emeklilikten faydalanacak. Bu, iş gücü piyasasını ve ekonomiyi güçlendirir ve mesleki olarak aktif kalmak isteyen herkes için gerçek bir avantajdır." ifadesini kullandı.