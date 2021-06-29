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    Almanya'da enflasyon haziranda yüzde 2,3 oldu

    Almanya'da mayısta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, 0,2 oranında azalarak haziranda yüzde 2,3 olarak ölçüldü.
    • AA
    • 29.06.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 16:31
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    Almanya'da enflasyon haziranda yüzde 2,3 oldu

    Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin haziran ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, mayısta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, haziranda piyasa beklentilerine paralel yüzde 2,3 oldu.

    ENERJİ FİYATLARI YÜZDE 9,4 ARTTI

    Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 9,4 artması ise dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

    Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise haziranda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,1 yükseldi.

    Almanya enflasyonu

    ALMANYA'NIN ENFLASYON VERİSİ ECBB HEDEFLERİNİN ÜZERİNDE KALDI

    Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisine sahip ülkede yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için yüzde 2'ye yakın hedefinin üzerinde kalması da dikkati çekti.

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