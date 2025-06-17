Almanya'da kamu istihdamı 5,4 milyona yükseldi

AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), "Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Günü" dolayısıyla kamuda istihdama ilişkin 2024 yılı öncü verilerini açıkladı.

Almanya’da kamu çalışanı sayısı 30 Haziran 2024 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla yaklaşık 5,4 milyona yükseldi.

Böylece ülkede kamu çalışanı sayısı Haziran 2024'te, bir önceki yılın aynı dönemine 95 bin 900 kişi ile yüzde 1,8 arttı.

TOPLAM ÇALIŞANLARIN YÜZDE 12'Sİ KAMU ÇALIŞANI

Söz konusu dönemde toplam istihdam içinde kamu istihdamı oranı ise yüzde 12 olarak kayıtlara geçti.

ÖĞRETMEN KADROSU ARTIRILDI

Destatis'in açıklamasında, “Özellikle okullarda, üniversitelerde ve kreşlerde önemli artışlar kaydedildi.” ifadesi yer aldı.

Bir milyondan fazla çalışanıyla genel ve mesleki okullar, personel açısından en büyük kamu hizmeti sektörünü temsil etti.

Öğretmenler dahil okullarda çalışanlarının sayısı bir yılda 19 bin 500 (yüzde 1,9) artarak yaklaşık 1,05 milyona ulaştı.

Belediye çocuk bakım kreşlerinde ise istihdam yüzde 4 artarak 289 bin 900 kişiye yükseldi.

SAĞLIK PERSONELİ

Üniversite hastaneleri de dahil olmak üzere üniversitelerdeki istihdam 14 bin 200 kişi (yüzde 2,3) artarak toplam 636 bin 100 kişiye ulaştı.