Almanya'da STK'lar, Türkiye'deki doğal afetlerde ortak hareket etmeyi değerlendirdi

Almanya'da, Avrupa'daki STK'lar, Türkiye'deki doğal afetlere koordinasyon değerlendirmesi yaptı.

Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye'de meydana gelebilecek doğal afetler ve beklenmedik acil durumlarda hızlı koordinasyon ve iş birliğinin önemi vurgulanarak STK’ların, insani yardımda ortak hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda düzenlenen toplantıya; Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu (WEFA) Genel Başkanı Musab Aydın, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Kassel Başkonsolosu Erdinç Evirgen ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile dernek temsilcileri katıldı.

Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay’ın afet anında yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum yaptı.

DOĞAL AFETLERDE SERGİLENEN DAYANIŞMA VURGULANDI

Temel ihtiyaçların karşılanmasından psikolojik desteğe kadar birçok alanda Kızılay’ın üstlendiği önemli rolü anlatan Yılmaz, Türkiye'de meydana gelebilecek olası afetlerde, kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler arasında iş birliği ve dayanışmanın önemini vurguladı.

AVİYAP'IN FAALİYET ALANI TANITILDI

WEFA Genel Başkanı Aydın, Türkiye'de meydana gelebilecek doğal afetler ve benzeri beklenmedik durumlara karşı hızlı koordinasyon ve iş birliği sağlamak amacıyla kurdukları Avrupa İnsani Yardım Platformu (AVİYAP) hakkında bilgi verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PLATFORMU DESTEKLİYOR

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın da bu platformu desteklediğini ifade eden Aydın, "AVİYAP’ın amaçları arasında proje, lojistik, gönüllü yönetimi ve benzeri konularda platforma katılan kurumların kapasitelerinin gelişimine yönelik eğitim, seminer, konferans vb. programları organize etmek de yer almaktadır." dedi.

PLAKET VERİLDİ

Toplantının sonunda, WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, ev sahipliği için Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al’a ve katkılarından dolayı Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’a birer plaket takdim etti.

BİR SONRAKİ TOPLANTI BERLİN'DE

AVİYAP toplantılarının bir sonraki etabının, eylül ayında Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanıyor.