Konyaspor, Trabzonspor'u yendi

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 31. hafta mücadelesinde İlhan Palut’un çalıştırdığı Konyaspor ile Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hakem Halil Umut Meler’in düdük çaldığı maçta Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Konyaspor, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

GALİBİYET GOLLERİ BERKAN'DAN

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 40. dakikalarda Berkan Kutlu kaydetti.

Trabzonspor'un tek golünü ise 79. dakikada Felipe Augusto attı.

TRABZONSPOR DÜŞÜŞTE

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un Süper Lig'deki 8 maçlık yenilmezlik serisi bu sonuçla sona erdi.

Bordo-mavililer, Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından ligde çıktığı 3 maçta galibiyet yaşayamadı.

KONYASPOR, SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

LİGDEKİ SON DURUM

Bu sonucun ardından Trabzonspor 65 puanda kalırken, Konyaspor puanını 40'a yükseltti.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Rizespor ile mücadele edecek.