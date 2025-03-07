Almanya'nın 11 havalimanında 10 Mart'ta 24 saatlik grev

AA

Almanya'nın büyük havalimanlarında çalışanlar, bir günlük uyarı grevine gitmeye hazırlanıyor.

Almanya'da kamu ve yer hizmetleri çalışanları, ücret zammı taleplerinin karşılanmamasının ardından 10 Mart'ta bir günlük uyarı grevine gidecek.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından yapılan açıklamada, kamu ve yer hizmetleri çalışanlarının ücretlerinin artırılmasına yönelik ikinci tur görüşmelerde de bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle Frankfurt Havalimanı dahil 11 Alman havalimanında çalışan işçilerin, 10 Mart'ta 24 saatlik greve gidecekleri belirtildi.

GREVE GİDECEK HAVALİMANI

Açıklamada, ülkenin en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı ile en yoğun ikinci havalimanı Münih'in yanı sıra Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin ve Leipzig-Halle havalimanları için tam gün grev çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Ver.di, söz konusu grev girişimiyle çalışanlara ödenen ücretlerin iyileştirilmesini talep ediyor.

Sendika, söz konusu çalışanların ücretlerine yüzde 8'lik artış isterken ayda en az 350 euroluk ek ödenek ve 3 gün ilave izin de sendikanın talepleri arasında yer alıyor.

ADİL ÜCRET VE İYİ ÇALIŞMA KOŞULLARI İSTENİYOR

Ver.di Başkan Yardımcısı Christine Behle, işverenlerin kamu sektörü çalışanları için devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde henüz herhangi bir teklifte bulunmadıklarını belirterek, "Meşru taleplerimizi karşılamaya istekli olmadıkları için bu uyarı grevini yapmak zorunda hissediyoruz. Havalimanlarındaki çalışanlar hava trafiğinin sorunsuz bir şekilde işlemesi için çok önemli işler yapmakta ve tüm yolcuların güvenliği için büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Onlar da adil bir ücret ve daha iyi çalışma koşullarını hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, devam eden ücret anlaşmazlığı nedeniyle geçen hafta başta Münih olmak üzere ülkenin çeşitli havalimanlarında yapılan uyarı grevleri uçuş iptalleri ve aksaklıklara neden olmuştu.