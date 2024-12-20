Alparslan Bayraktar: ABD, Gazprombank yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdı

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ABD'nin Gazprombank yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdı.

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprom'a yaptırım uygulamıştı.

Gazprombank’ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye, muafiyet talebini ısrarla dile getirmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’nin kararının Türkiye’nin Rusya ile doğalgaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini işaret etmişti.

Bakan Bayraktar, geçmişte İran yaptırımları sürecinde de benzer muafiyetin Türkiye’ye tanıdığını anımsatmıştı.

Bayraktar, muafiyet olmazsa, bunun Türkiye’nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelebileceğini söylemişti.

ALPARSLAN BAYRAKTAR AÇIKLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’nin Türkiye’ye Gazprombank yaptırımında muafiyet tanıdığını açıkladı.

TÜRKİYE ÖDEMELERİNİ GAZPROMBANK ÜZERİNDEN YAPABİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’li muhataplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Bloomberg’e konuşan Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin doğalgaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini açıkladı.

RUSYA İLE DE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Türkiye bir yandan da Rusya ile alternatif çözüm yolları konusunda görüşmeler yapmıştı. Kasım ayının sonunda Ankara’ya gelen Rus yetkililerle bakanlıklardan bürokratlar gündeme gelebilecek senaryoları ele almıştı.