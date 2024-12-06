Alparslan Bayraktar: Türkiye'nin Gazprombank yaptırımından muaf tutulması gerekli

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Rusya, doğalgaz ödemelerini Gazprombank'a yapılması zorunluluğu getirmiş, ABD bankaya yaptırım uygulamıştı.

Bugün Rusya, yaptırımlar sonrasında Gazprombank'a ödeme zorunluluğu kaldırdığını duyurdu.

ABD'nin geçen ay Gazprombank'ı Rusya yaptırımları kapsamına almasından sonra Putin dün aldığı kararla Rusya'dan doğalgaz satın alan ülkelerin paralarını Gazprombank'ta rubleye çevirme olanağını kaldırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün katıldığı zirvenin sonunda, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Türkiye'nin Rus Gazprombank'a uygulanan ABD yaptırımlarından muaf tutulması gerektiğini söyledi.

GAZPROMBANK'A DÖVİZ İLE DEĞİL SADECE RUBLE İLE ÖDEME ZORUNLULUĞU

ABD'nin Kasım sonunda Gazprombank'a yaptırım başlatması ve fiilen dolar kullanan finansal sistemden çıkarmasının ardından Rusya dün aldığı karar ile Türkiye gibi kendisinden doğalgaz ithal eden ülkelerin bundan sonra Gazprombank'a döviz ile değil sadece ruble ile ödeme yapacağına hükmetti.

RUBLE İLE ÖDEME SORUN

Rusya'dan doğalgaz ithal eden ülkelerin bu kararın ardından ödemeleri nasıl bir mekanizma ile gerçekleştirileceği ve paralarını nasıl rubleye çevirecekleri konusunda net bilgi bulunmuyor.

Rus yetkililer ABD yaptırımları sonucu ortaya çıkan sorunu gidermek için çalıştıklarını ifade etmişlerdi.

"TÜRKİYE YAPTIRIMLARDAN MUAF TUTULMALI"

Bayraktar, katıldığı Türkiye Maden Zirvesi'nin ardından gazetecilerin Rusya'nın dün aldığı kararın Türkiye'yi nasıl etkileyeceği sorusuna doğrudan yanıt vermeyerek "Daha önce de söylediğim gibi ülkemizin (ABD'nin uyguladığı) bu yaptırımlardan muaf tutulması gerekiyor" cevabını verdi.

Bir Türk yetkili geçen ayın sonunda Rusya ile yaptırımlara tabi kalınmaması için neler yapılabildiğinin ele alındığını ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlardan muafiyet tanınması üzerinde çalıştığını ifade etmişti.