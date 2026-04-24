Alparslan Bayraktar: Doğalgaz ve elektrikte fatura destekleri 1,85 trilyon liraya ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya'da düzenlenen "Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi"ne katıldı.

Alparslan Bayraktar, son 3 yılda, doğalgaz ve elektrikte fatura desteklerinin güncel fiyatlarla yaklaşık 1,85 trilyon liraya ulaştığını kaydetti.

DESTEK GÜNCEL FİYATLAR DİKKATE ALINARAK BELİRLENİYOR

Paylaşılan bilgiye göre, son 3 yıllık dönemi kapsayan toplam tutarın, güncel fiyatlar dikkate alınarak belirlendiği belirtildi.

Açıklama, enerji maliyetleri karşısında uygulanan destek mekanizmasının kapsamına ilişkin de bilgi verildi. Buna göre, kamu tarafından üstlenilen destek yükünün önemli bir seviyeye ulaştığı belirtildi.

"ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BİR SIKINTI YOK"

Zirve kapsamında Bloomberg HT-Habertürk yayınında soruları yanıtlayan Alparslan Bayraktar Türkiye'de arz güvenliği açısından sıkıntı olmadığını ve her an teyakkuzda olduklarını kaydetti.

Krizin dünyanın farklı ülkelerini farklı şekilde etkilediğini kaydeden Bayraktar "Herkes fiyat etkisine maruz kalıyor ama Hürmüz Boğazından gelen petrole bağımlığı nedeniyle Asya piyasaları daha farklı etkileniyor. Bu nedenle farklı ülkeler farklı tedbirler alıyor. Ülkemizde ise arz güvenliği açısından, petrol akaryakıt ve doğalgazda sıkıntı öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BU KRİZE ÇOK DAHA HAZIRLIKLI YAKALANDI"

Küreselde günlük 11 milyon varil petrol arzında sıkıntı olduğunu ve tüketimi düşürmeye yönelik tedbirler görüldüğünü belirten Bayraktar, “Türkiye bu krize çok daha hazırlıklı yakalandı. Arz güvenliği açısından bugün itibarıyla bir sıkıntı öngörmüyoruz." diyerek şöyle konuştu:

Ümit ediyoruz, bu kaotik süreç en kısa zamanda giderilir. Kriz bu şekilde devam ederse çok daha büyük etkileri olacak. Bu, geçmişte yaşanan enerji krizlerinden çok daha büyük bir kriz. Ne olacağını bilemiyoruz çünkü öngörülemez durumlar yaşıyoruz. Şu anda 11 milyon varil günlük petrol arzında sıkıntı var, bu ciddi bir rakam. Bir arz krizi yaşıyoruz. Her gün farklı açıklamalar okuduğumuz petrol piyasalarının da farklı tepki verdiği bir ortamdayız.

"SICAK SAVAŞIN ENERJİ PİYASASINA ETKİSİNİ FİYATLARA YANSITMADIK"

Petrolde fiyatları düşürmek için eşel-mobil sistemi uyguladık.



Doğalgaz ve elektrikte bu krizle ilgili herhangi bir düzenleme yapmadık. Sadece beklenen enflasyon nispetinde düzenleme yaptık, yılda bir kez yaptığımız gibi yüzde 25 zamma gittik.

Sıcak savaşın enerji piyasasına etkisini fiyatlara yansıtmadık. Savaşın yıl sonuna kadar sürmesi düşünüldüğünde akaryakıtın Hazine’ye etkisi 600 milyar lira, doğalgaz ve elektrikte de 600 milyar lira olabilir ve 1,2 trilyon liralık bir etki görebiliriz.





Bu desteklere devam edeceğiz. Bu sene ümit ediyorum yeni bir fiyat düzenlemesi yapmak durumunda kalmayız. Umarım İran savaşı erken biter ve bu sene yeni bir fiyat düzenlemesi yapmak durumunda kalmayız.

Doğalgaz tedarikinde stratejilere değinen Bayraktar, tüketimin geçen yıl 60 milyar metreküpe indiğini bildirdi.

"DOĞALGAZDA SIKINTI YOK"

Türkiye’nin milli hedefleriyle başladığı doğalgaz sondaj çalışmalarına değinen Bayraktar, tedarik porföyünü çeşitlendirdiklerini, bu nedenle doğalgazda sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti.

YENİ BİR ENERJİ MİMARİSİ İHTİYACI

Bayraktar, bu yıl Türkiye'nin uzun dönemli enerji planlamalarında, 5 yılda bir yapılan revizyon yılı olduğunu anımsatarak, "Üzerinde çalıştığımız bu yeni planda yeni bir enerji mimarisi inşa etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda kamuoyumuzla paylaşacağımız bu yeni programda daha dirençli, daha esnek ve elektrikleşme ve dijitalleşmenin merkezde olduğu enerji piyasaları hedefliyoruz." diye konuştu.

Son yıllarda yaşanan pandemi, tedarik zinciri kırılmaları, yüksek enerji ve emtia fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı, 6 Şubat depremleri ve bölgede yaşanan savaşa rağmen Türkiye'nin krizleri yönetebildiğine dikkati çeken Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü enerji altyapımız ve uyguladığımız politikalar sayesinde çok başarılı bir şekilde bu krizleri yönetebildik. Petrol tarafında ihtiyacımızın yalnızca yüzde 10'unu bu bölgeden ithal ediyoruz. Doğal gazda ise herhangi bir LNG tedarikimiz yok. Arz güvenliğimiz açısından şu an için bir risk bulunmuyor. Eşel Mobil Sistemi'ni devreye aldık. Motorinde ÖTV'yi sıfıra indirdik. Böylece yıl sonuna kadar oluşabilecek 600 milyar liralık ekonomik yükü vatandaşlarımızın üzerinden ortadan kaldırmış olduk.

ENERJİDE YENİ İŞBİRLİKLERİ

Bakan Bayraktar, yaşanan bu enerji krizinin yeni işbirlikleri ve yeni enerji rotalarla Türkiye'yi bir merkez ülke haline getirebileceğini anlattı.

Türkiye'nin kazan-kazana dayanan, bölgesel istikrar, barış ve arz güvenliğine katkı sağlayacak yeni projeler için birçok alternatif sunduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

Türkmen doğalgazını Hazar üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürecek bir boru hattını hayata geçirmek. Bunun mutlaka olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir başka proje yine yıllardır ifade ettiğimiz Irak-Türkiye ham petrol boru hattının Basra'ya kadar uzatılması. Bunun sadece Türkiye ve Irak için değil, küresel petrol piyasaları için de ne kadar önemli olduğunu son kriz bize net bir şekilde gösterdi. Katar'dan Türkiye'ye gelebilecek bir doğalgaz boru hattı. Yine son dönemde küresel piyasaların yaşadığı arz ve fiyat yönlü kriz için fevkalade önemli bir proje.

KÜRESEL İŞ BİRLİKLERİ

Bakan Bayraktar, sadece petrol ve doğalgazda değil, enerjinin tüm alanlarında küresel iş birlikleri ile alternatifler sunulduğunu aktardı.

Kıtaları aşan elektrik enterkonnekte hatlarının da hayata geçirilmesi konusunda çaba gösterdiklerine işaret eden Bayraktar, "Bakü'de imzaladığımız Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti anlaşması ile Azerbaycan’da üretilen yenilenebilir enerjinin Avrupa’ya ulaştırılmasını sağlayacağız. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye kadar uzanan, bölge ülkeleriyle entegre bir elektrik iletim hattı üzerinde çalışıyoruz. Bunun, hem ülkemiz için hem de Avrupa için alternatif bir enerji koridoru olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, dünyada özellikle Kuzey Amerika kaynaklı LNG arzının artacağını öngörerek, bu alana ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2016'da 30 milyon metreküp olan günlük gazlaştırma kapasitemizi 161 milyon metreküpe çıkarttık. Sıvı haldeki LNG'yi gazlaştırarak sisteme dahil ettik ve alternatif kaynak giriş noktalarımızın sayısını arttırdık. Kuzey Amerika çıkışlı ve daha rekabetçi fiyatlı LNG'yi portföyümüze ekledik. Mevcuttaki 5 gazlaştırma tesisimize 2 yeni FSRU ekleyerek kapasitemizi 200 milyon metreküp seviyelerine yükseltmeyi planlıyoruz.

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisimiz, 4,6 milyar metreküp depolama kapasitesiyle hizmet veriyor. 2028'de bunu 6 milyar metreküpe çıkaracağız. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisimiz ise günlük 1,7 milyar metreküpe ulaşmış durumda. Tuz Gölü'ndeki bu kapasiteyi 2032 yılında 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün itibarıyla ortalama yüzde 75 doluluk oranına sahiptir."

"ELEKTRİK TALEBİ SON 23 YILDA 3 KAT BÜYÜDÜ"

Bayraktar, Türkiye'nin 2028'de tükettiği doğal gazın en az yüzde 20'sini depolayabilecek bir ülke olacağını işaret ederek, "Son dönemde şebekemize iki yeni çıkış noktası ekledik. Iğdır-Nahçıvan ve Kilis-Suriye bağlantılarını tesis ettik ve buralara gaz ihracına başladık. Elektrik talebi son 23 yılda 3 kat büyüdü, en muhafazakar tahminle önümüzdeki 30 yılda da benzer şekilde 3 kat artacak. Bu devasa talebi karşılamak için elektrik üretim altyapısı ve özellikle yenilenebilir enerjiye ciddi yatırımlar yaptık."