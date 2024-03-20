Alparslan Bayraktar: Karadeniz'de keşif faaliyetlerini artıracağız Bakan Bayraktar, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Türkiye'nin enerji yatırımlarını ve hedeflerini paylaştı.

AA

Bakan Bayraktar, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde muhtarlar ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltarak güçleneceğini bildirdi:

Bakan Bayraktar, toplantıda enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli ve yenilenebilir kaynakları devreye almanın önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için

Konuşmasında, Türkiye'nin enerjide kendi kaynaklarına yönelmesi gerektiğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

Bu hedefler doğrultusunda kendi enerjimizi, doğalgazımızı, petrolümüzü, kömür kaynaklarımızı ekonomiye kazandırabilirsek ekonomimiz de o nispette güçlenecek. Bunlardan biri Türkiye'nin mutlak suretle kendi yerli kaynaklarını ve yenilenebilir kaynaklarını devreye alması. Geçtiğimiz 20 yılda bu yolda çok büyük adımlar attık.

"81 ilin tamamında doğalgaz kullanılmaya başlandı"

Bayraktar, Türkiye'nin 2022'den beri yürüttüğü her hane halkına doğalgaz ulaştırma hedefi doğrultusunda 81 ilin tamamında doğalgaz kullanılmaya başlandığını belirterek, "İlçelerimizin büyük kısmında doğal gaz var. 860 yerleşim yerine doğal gazı götürdük." değerlendirmesinde bulundu.

"Karadeniz'de keşif faaliyetlerini artıracağız"

Mevcut durumda 1,5 milyon haneye yakın evin doğal gaz ihtiyacının Karadeniz gazıyla karşılandığını belirten Bayraktar, şu açıklamayı yaptı:

Oradaki ürettiğimiz gazı artırmayı hedefliyoruz. Onun için de arama faaliyetlerimize, bu anlamdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin bu anlamda da dışa bağımlılığını bitirecek çalışmaları yapabilmek.

"Enerji gelirleriyle gençlik ve aile fonu kurulacak"

Bayraktar, doğalgaz, petrol ve maden gelirleriyle gençlik ve aile fonu kurulması yönünde adımlar atıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

Bunun da mevzuat altyapısı yapıldı. Kanunu meclisimizden çıktı. Dolayısıyla bu zenginliklerimizi yani yer altındaki bütün zenginliklerimizi ekonomiye kazandırmak ve oradan elde edilen gelirleri de siz kıymetli vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

"Milli gelirimiz artacak"

Türkiye'nin enerji ve maden alanında dışa bağımlılıktan kurtulduğu zaman ekonominin çok daha güçlü olacağının altını çizen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Milli gelirimiz bugün 12-13 bin dolarlarda, inşallah 20 bin dolarların üzerine çıkacak. Bu sayede çok daha güçlü, bölgesinde ses getiren bir ülke olmaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)