Alparslan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'nda 23 Mayıs'ta yeni bir sondaja başlanacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar’da petrolün kalitesinin en üst seviyede üretildiğini ifade etti. Bakan Bayraktar, enerji arama çalışmaları ve hedefler hakkında bilgi verdi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak ilinin kuzeydoğusunda bulunan Gabar bölgesinde petrol arama çalışmaları devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle farklı üniversitelerde petrol mühendisliği eğitimi gören 19 gençle Gabar’da bir araya geldi.

"Sakarya Gaz Sahası'nda yeni bir kuyunun sondajına başlanılacak"

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda şu anda üretim yapılan sahanın kuzeybatısında olmak üzere, 23 Mayıs'ta yeni bir kuyunun sondajına başlanılacağını ve haziran ayı içinde neticesini alacaklarını açıkladı.

Bakan Bayraktar, sahanın kuzey batısından da ümitli olduklarını ve petrol emaresi olduğunu düşündükleri bir sondaj daha yapmayı planladıklarını bildirdi.

Bayraktar'ın konuşmasında öne çıkanlar:

TRT Haber'e konuşan ve Gabar'dan İdil'e boru hattı hakkında bilgi veren Bayraktar, hedefin yıl sonuna kadar 100 bin varil olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

-Türkiye genelinde 1.850 kuyuda üretim var.

-Kendi coğrafyamızda petrol aranmadık yer kalmayacak.

-Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacı 1 milyon varil. Bu nedenle Gabar'daki üretim önem kazanıyor.

-Gabar'da 4 bölgede 37 kuyuda 42 bin 500 varil üretim yapılıyor. Haziranda üretim 42 bin 500 varilden 50 bin varile çıkartılacak. Nihai hedefimiz yıl sonunda 4 bölgede 100 bin varile ulaşmak.

-10 bölgede daha üretim hedefleniyor. Hedef toplam 14 bölge.

-2016 yılında stratejiyi değiştirip yeni hedef koymadan önce TPAO'nun ülke genelindeki petrol üretiminin 37 bin 500 varildi.

-Mavi Vatan'da sismik aramalar sürüyor.

-Sakarya Gaz Sahası'nı büyütmemiz gerekiyor. Sakarya Gaz Sahası'nda 23 Mayıs'ta yeni bir sondaja başlanacak. Romanya-Türkiye münhasır ekonomik sınırına yakın bur bölgede yapılacak çalışmadan Haziran ayında sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz.

-Karadeniz'de petrol emaresi var. Karadeniz'de petrol arama çalışmaları sürüyor.

-Israrla ve inatla arama çalışmalarını sürdüreceğiz.

-Nükleer santrallere Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyacı var. Akkuyu NGS'de çalışmalar sürüyor. Sinop ve Trakya da dahil Türkiye'nin 3 ana nükleer santrali olacak. Hedefimiz 2050 yılında 50 bin megavatlık kurulu güce sahip olunması.

-Enerji Merkez Projesi'nde öncelik yerli kaynaklarda.

-Azerbaycan üçüncü boru hattı anlaşmamız olacak. Azeri doğal gazının Nahçıvan'a taşınacağı boru hattının temeli eylül ayında atıldı.

-Doğalgazda kaynak çeşitlendirilmesi büyük önem taşıyor.

-Doğalgazı sıvalaştırmış LNG almak için büyük yatırım yaptık.

-Şu anda Bulgaristan'a, Macaristan'a ve Romanya'ya gaz satışı yapıyoruz.

-Çok iyi çalışan bir enerji borsamız var.

-Türkiye, gazı sıvılaştırarak gemilerle satış yapmanın alt yapısını hazırladı.

-2028 yılında depolarımız kapasitesini 12 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz.

-Otomatik olarak "doğalgaz ticaret merkezi" haline gelmiş olacağız.

-Yenilenebilir enerjide üretim artıyor.

-Türkiye enerjide merkez ülke oluyor.