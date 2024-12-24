Alparslan Bayraktar, Suriye'nin elektrik sorununa çözüm aramak için yola çıkıyor

AA

Suriye'de rejim karşıtı güçlerin Esad yönetimini sona erdirmesinin ardından ülkenin yeniden imarı gündeme geldi.

Enerji ve elektrik ihtiyacı öncelikli alanlardan olarak tespit edildi ve Türkiye bu alanda da Suriye'nin yanında yer alıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrasında soruları yanıtladı.

"SURİYE'DE ÖNCELİKLİ SORUN ELEKTRİK"

Bakanlıktan bir heyetin enerji ve elektrik altyapısını incelemek amacıyla Suriye'ye gideceğini ve iş birliği ile yardım konularını görüşeceğini kaydeden Bayraktar, şu açıklamada bulundu:

Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun elektrik. Bunun sağlanması için formül üretilecek.

LÜBNAN'LA DA ÇALIŞMALAR YAPILABİLİR

Bayraktar, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin geçen hafta elektrik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söylediğini anımsatarak, "Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir." ifadesini kullandı.