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AA

Bakanlığının bütçe görüşmelerinde soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye bugün konutlarında kullandığı elektriğin tamamını sadece rüzgar ve güneş enerjisinden üretir hale gelmiş durumda." dedi

Türkiye'nin farklı coğrafyalarda petrol ve doğalgaz aramalarını sürdürmesi gerektiğine vurgu yapan Bayraktar, "Bugün biz Türkiye içinde günlük 8 milyon metreküp gaz üretimi yapıyoruz. Ama yurt dışındaki, Azerbaycan’daki varlığımızla toplam 20 milyon metreküpün üzerinde üretim yapıyoruz. İhtiyacımızın yüzde 15'ini karşılar vaziyetteyiz. Dolayısıyla bunu daha da artırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"GABAR'DA ARAMALAR HIZLANACAK"

Bakan Bayraktar, petrolde Türkiye’nin günlük yurt içi ve dışı üretiminin 150 bin varil, günlük tüketiminin 1 milyon varil civarında olduğunu anlatarak, Gabar'daki aramaları hızlandıracaklarını kaydetti. Bayraktar, Somali, Irak ve çeşitli coğrafyalardaki aramaları daha güçlü hale getirmeleri gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN UCUZ ELEKTRİĞİNİ KULLANIYOR"

Enerji fiyatlarına değinen Bayraktar, elektrik mesken fiyatında Türkiye'nin Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullandığını, doğalgaz fiyatında ise Belarus'tan sonra Avrupa’da 2'nci sırada olduğunu anlattı.

NE KADAR PETROL VE DOĞALGAZ İTHALATI ÖNLENDİ?

Ne kadar petrol ve doğalgaz ithalatının önlendiğine yönelik soru üzerine Bayraktar, yurt içi ve yurt dışı petrol üretiminin parasal karşılığının 3,4 milyar dolar, Türkiye'nin kendi doğal gazının ise 2,1 milyar dolara ulaştığını; toplamda doğalgaz ve petrolde faturanın 5,5 milyar dolar aşağıya çekildiğini bildirdi.

BOTAŞ'IN GAZPROM'A BORCU VAR MI?

Bayraktar, BOTAŞ'ın Gazprom'a borcu olduğu iddialarına yönelik, “BOTAŞ'ın tedarikçi firmalarla anlaşmaları kapsamında gecikmiş herhangi bir borcu bulunmamaktadır. BOTAŞ’ın kimseye günü geçmiş, ertelenen bir borcu yoktur. BOTAŞ'ı herhangi bir şekilde özelleştirmeyi düşünmüyoruz. Çok güçlü bir BOTAŞ'ımız var." açıklamalarında bulundu.

HAZİNE DESTEĞİ

Yüksek elektrik tüketimi dolayısıyla sübvansiyon kapsamından çıkarılması planlanan yaklaşık 1,2 milyon hanenin, toplam elektriğin yüzde 17'sini tükettiğine işaret eden Bayraktar, "Bu 1,2 milyon haneye elektriğin gerçek fiyatını yansıttığımızda yaklaşık 50 milyar lira, yani 1,5 milyar dolarlık Hazine desteği azalmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"ELEKTRİKTE UYGULANAN TARİFE DOĞALGAZ İÇİN DE GELİŞTİRİLECEK"

Bakan Bayraktar, elektrikte uygulanan tarifenin doğalgaz için de geliştirilmesinin planlandığını aktardı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.